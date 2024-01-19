Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu! Kahreden detayı annesi açıkladı: Boynundan diz kapağına kadar taramışlar

"TÜRKİYE BENİM SESİMİ DUYSUN"

"Ben bunun peşini bırakmayacağım" diyen anne Elmas, "Benim çocuğum canıyla uğraşırken onlar masasını nasıl çekebilirler. Benim çocuğum o masada var mıydı? Benim çocuğuma tuzak mı hazırladılar? Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Benim çocuğum 19 yaşında. Ben bir anneyim. Türkiye benim sesimi duysun. Biz burada ailece perişan olduk. Bu olayda her şeyin açığa çıkmasını istiyorum. Kızımı buradan sedyeyle mi çıkaracağım yoksa ayakta mı çıkaracağım bilmiyorum.