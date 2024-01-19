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  4. Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu! Kahreden detayı annesi açıkladı: Boynundan diz kapağına kadar taramışlar

Sevgilisi tarafından Uzi ile vurulmuştu! Kahreden detayı annesi açıkladı: Boynundan diz kapağına kadar taramışlar

19.01.2024 13:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşanan kan donduran 'Uzi' olayında yeni detaylara ulaşıldı. Eniz Kurtuluş (25) kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı (19) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile vurmuş, ilk ifadesinde de 'şakalaşıyorduk' demişti. Talihsiz kızın annesi kızının boynundan diz kapağına kadar tarandığını söyledi. Sosyal medyadaki uyuşturucu partisi iddialarına da sitem eden anne, "Benim kızımın çıkış saati belli, dişçide olduğu belli. Bizim adımızı bununla karalayamazlar" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas'ın (19) annesi Hüsniye Elmas, "Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar" dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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'YANLIŞLIKLA' DEDİ

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Eniz Kurtuluş isimli şüphelinin emniyette verdiği ifadesine göre, sevgilisi olduğu Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile yanlışlıkla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı. Nazlı Elmas'ın hayati tehlikesi devam ederken, Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIN DÜŞMÜŞ" DEDİLER

"KIZIN DÜŞMÜŞ" DEDİLER

Nazlı Elmas'ın hastanede tedavisi devam ederken acılı annesi Hüsniye Elmas, Demirören Haber Ajansı mikrofonlarına konuştu. Anne Elmas, "Benim kızım saat 19.20'de işten çıktı. Aradığımda dişçiye gittiğini söyledi. Saat 22.00 gibi aradım, dişçiden çıkınca arayacağını söyledi. Ben kızımı daha sonra aradım ama bir türlü ulaşamadım. En son 23.45'te çocuğumu aradım. Telefonu, Bayrampaşa Devlet Hastanesi polisi açtı. 'Kızınız düşmüş ve ayağını' kırmış dedi bize.

SOSYAL MEDYADAKİ HABERLERE SİTEM ETTİ

SOSYAL MEDYADAKİ HABERLERE SİTEM ETTİ

Hastaneye gittiğimizde karnından vurulduğunu ve ilk müdahalenin burada yapıldığını söyledi. Daha sonra kızım Bakırköy'deki hastaneye sevk edildi. Çocuğumu ameliyata aldılar ve ameliyat 4 buçuk saat sürdü. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Biz buradan dışarıya çıkmadık. Ben bunun sonuna kadar arkasındayım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Biz kendi yağında kavrulan bir aileyiz. Kim yaptı bilmiyorum. Sosyal medyada, yok uyuşturucu partisiymiş yok bilmem neymiş. Benim kızımın çıkış saati belli, dişçide olduğu belli. Bizim adımızı bununla karalayamazlar" dedi.

"TÜRKİYE BENİM SESİMİ DUYSUN"

"TÜRKİYE BENİM SESİMİ DUYSUN"

"Ben bunun peşini bırakmayacağım" diyen anne Elmas, "Benim çocuğum canıyla uğraşırken onlar masasını nasıl çekebilirler. Benim çocuğum o masada var mıydı? Benim çocuğuma tuzak mı hazırladılar? Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Benim çocuğum 19 yaşında. Ben bir anneyim. Türkiye benim sesimi duysun. Biz burada ailece perişan olduk. Bu olayda her şeyin açığa çıkmasını istiyorum. Kızımı buradan sedyeyle mi çıkaracağım yoksa ayakta mı çıkaracağım bilmiyorum.

"HER AN HAZIRLIKLI OLUN"

"HER AN HAZIRLIKLI OLUN"

Günde 1 defa doktorundan bilgi alabiliyorum. Doktor da 'Buradan ayrılmayın her an hazırlıklı olun' diyor. Ben bir anneyim bunun arkasını bırakmıyorum. Büyüklerime yalvarıyorum. Her zaman televizyon izlerdim bugün de ben televizyona çıktım. Benim çocuğuma iftira atılamaz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sevgili uzi
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