HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya bu kareleri konuşuyor! Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi: Pistlerin üzerine kuruluyor

Sosyal medya bu kareleri konuşuyor! Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi: Pistlerin üzerine kuruluyor

13.12.2023 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sivil havacılık tarihinin önemli köşe taşlarından biri olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali havadan görüntülendi. İnşaat sürecinin devam ettiği millet bahçesinde vatandaşların girişine izin verilmiyor. Dev led ekranlar ve spor sahaları da dikkat çekti.

İlk etabı bu yıl açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Uçak pistlerindeki parklar, spor sahaları objektiflere yansıdı. Alanın ayrıca yeşillenmeye başladığı görüldü.

Keşfet

İŞTE ATATÜRK HAVALİMANI'NIN SON HALİ

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı.

Ancak inşaat çalışmaların devam ettiği millet bahçesinde şu anda vatandaşların girişine izin verilmiyor. İnşaat çalışmalarındaki son durumu ve havadan çekilen görüntüleri Airport aktardı.

Uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam ediyor. İçeride ayrıca etkinlikler için dev led ekranlar kuruluyor.

Millet bahçesi dikilen ağaçlar ve çimlendirme çalışmaları ile yeşile bürünmeye başladığı görülüyor.

2 milyon metrekare alana sahip şehir parkı tamamlandığında 70 bin metrekare kapalı alan ve etkinlik alanları olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
En Çok Okunan Haberler
Ender Saraç hakkında bir korkunç iddia daha! Çocuğunun ifadesinde...

Ender Saraç hakkında bir korkunç iddia daha! Çocuğunun ifadesinde...

15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

15 yaşından büyük sanmış, 'ödüllendireceğim' demiş

Her mesleğe ayrı asgari ücret!

Her mesleğe ayrı asgari ücret!

Yine banka çalışanı yine vurgun! 200 kişiyi 100 milyon dolandırdı

Yine banka çalışanı yine vurgun! 200 kişiyi 100 milyon dolandırdı

Dünyayı dehşete düşüren kare!

Dünyayı dehşete düşüren kare!

Bir Bahçeli klasiği! Bu kez kendisi sürmedi..

Bir Bahçeli klasiği! Bu kez kendisi sürmedi..

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell'da fırsat zamanı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell'da fırsat zamanı

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.