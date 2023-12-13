Sosyal medya bu kareleri konuşuyor! Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi: Pistlerin üzerine kuruluyor

İlk etabı bu yıl açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Uçak pistlerindeki parklar, spor sahaları objektiflere yansıdı. Alanın ayrıca yeşillenmeye başladığı görüldü.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı.
Ancak inşaat çalışmaların devam ettiği millet bahçesinde şu anda vatandaşların girişine izin verilmiyor. İnşaat çalışmalarındaki son durumu ve havadan çekilen görüntüleri Airport aktardı.
Uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam ediyor. İçeride ayrıca etkinlikler için dev led ekranlar kuruluyor.
Millet bahçesi dikilen ağaçlar ve çimlendirme çalışmaları ile yeşile bürünmeye başladığı görülüyor.
2 milyon metrekare alana sahip şehir parkı tamamlandığında 70 bin metrekare kapalı alan ve etkinlik alanları olacak.