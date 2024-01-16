Sosyal medya bu mesajı konuşuyor: Binbaşı baba herkesi duygulandırdı! Minik Parla için Türkiye seferber oldu

'BiZiM iÇiN VATAN BORCU'

Birkaç gün önceye kadar bu kampanya ağır ilerliyordu. Sadece 510 bin dolar toplanabilmişti. Bu da gereken paranın yüzde 28'iydi. Ancak Binbaşı Ergin Kupan'ın kızı için çektiği video sosyal medyada yayılınca Türk halkı harekete geçti. Birçok kişi, "Vatan sana, evladın bize emanet binbaşım", "Damlaya damlaya parlatalım", "Askerlik binbaşımızın vatan borcuysa, bizim de vatan borcumuz Parla'yı yaşatmaktır" gibi yorumlar yaptı.