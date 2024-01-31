Tatar ailesi yine gündemde! Zafer Partisi'nde Mahmut Tatar Diyarbakır, kızı Beyza Tatar Şırnak adayı oldu... 4 kardeş 4 farklı partide yarışmıştı

"BEYZA TATAR ŞIRNAK'A HAYIRLI OLSUN"

Baba ve kızın aday görsterilmesi sosyal medyada gündem olurken, Mahmut Tatar'dan bir açıklama geldi. Tatar "Genel başkanımız profesör doktor Sayın Ümit Özdağ'ın olurlarıyla Diyarbakır büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam sebebiyle,yerime Şırnak belediye başkan adayı Beyza Tatar olmuştur. Partimizin ilkeleri doğrultusunda, prensiplerimizden ve ilkelerimizden hiçbir taviz vermeden devam edecek bir adaya Serhat ilimiz Şırnak'ı emanet ediyoruz Beyza Tatar Şırnak'a hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.