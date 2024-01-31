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  4. Tatar ailesi yine gündemde! Zafer Partisi'nde Mahmut Tatar Diyarbakır, kızı Beyza Tatar Şırnak adayı oldu... 4 kardeş 4 farklı partide yarışmıştı

Tatar ailesi yine gündemde! Zafer Partisi'nde Mahmut Tatar Diyarbakır, kızı Beyza Tatar Şırnak adayı oldu... 4 kardeş 4 farklı partide yarışmıştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2024 10:46 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim için öncesi Zafer Partisi'nde 'Tatar' ailesinin adaylıkları gündem oldu. Mahmut Tatar, Zafer Partisi'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olurken; kızı Beyza Tatar ise Şırnak Belediye başkan adayı olarak açıklandı. Açıklama yapan Mahmut Tatar, "Aynı aileden her yere aday olmuşlar gibi yorumlarla bize atılacak çamur tutmaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 14 Mayıs'taki seçimlerde Tatar ailesinden 4 kardeş 4 farklı partiden Şırnak'ta 1. sıra milletvekili adayı olmuştu.

Zafer Partisi'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ederken, son olarak Diyarbakır ve Şırnak adayları netleşti. Gelen bilgilere göre 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Şırnak'tan milletvekili adayı olan Mahmut Tatar, Zafer Partisi'nin Diyarbakır Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatar, "Zafer Partisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge başkanı olarak, öncelikle Zafer Partisi Diyarbakır büyükşehir Belediye başkanı adayı olduğumu sizlere duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

KIZI DA ŞIRNAK'TA ADAY OLDU

KIZI DA ŞIRNAK'TA ADAY OLDU

Mahmut Tatar'ın kızı Beyza Tatar ise Zafer Partisi'nin Şırnak Belediye başkan adayı oldu. Beyza Tatar, Şırnak milletvekili adayı olmuş sonrasında il başkanlığı görevine atanmıştı.

"BEYZA TATAR ŞIRNAK'A HAYIRLI OLSUN"

"BEYZA TATAR ŞIRNAK'A HAYIRLI OLSUN"

Baba ve kızın aday görsterilmesi sosyal medyada gündem olurken, Mahmut Tatar'dan bir açıklama geldi. Tatar "Genel başkanımız profesör doktor Sayın Ümit Özdağ'ın olurlarıyla Diyarbakır büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam sebebiyle,yerime Şırnak belediye başkan adayı Beyza Tatar olmuştur. Partimizin ilkeleri doğrultusunda, prensiplerimizden ve ilkelerimizden hiçbir taviz vermeden devam edecek bir adaya Serhat ilimiz Şırnak'ı emanet ediyoruz Beyza Tatar Şırnak'a hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI: "BİZE ATILACAK ÇAMUR TUTMAZ"

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI: "BİZE ATILACAK ÇAMUR TUTMAZ"

Kızının da aday gösterilmesiyle ilgili eleştirilere de sert çıkan Tatar, "Yapılacak her troll yorumlara tek cevabımdır. Aynı aileden her yere aday olmuşlar vesair yorumlarla bize atılacak çamur tutmaz. Zafer Partisi çatısı Altında birleşmeye tüm vatansever kardeşlerimizi davet ediyoruz." dedi.

4 KADREŞ 4 FARKLI PARTİDEN ADAY OLMUŞTU

4 KADREŞ 4 FARKLI PARTİDEN ADAY OLMUŞTU

Öte yandan 14 Mayıs'taki seçimlerde Şırnak'ta 4 kardeş 4 farklı partiden birinci sıradan aday olmuştu.. Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Diyarbakır Şırnak Zafer Partisi
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