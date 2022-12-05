Temizlik yapayım derken sağlığınızdan olmayın! Temizlik malzemesi seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Temizlik daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamamız için en temel ihtiyaçlarımız arasında bulunmaktadır. Ancak temizlik yaparken kullanılan bazı ürünler sağlığımızı riske atabilir. Bu neden temizlik malzemesi seçerken alınan ürünlerin sadece temizlik etkisine değil diğer özelliklerine de dikkat etmek gerekir. İşte temizlik malzemesi alırken oldukça dikkat etmeniz gereken noktalar...

TEMİZLİK MALZEMELERİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DOĞAL OLMALARINA DİKKAT EDİN Kullanacağınız temizlik ürünlerinin doğal olup olmadığına dikkat edin. Doğal temizlik ürünleri, evdeki hava kalitesini düşürmez ve çevreye zarar vermezler. Doğal temizlik ürünleri, bitkisel ya da mineral bazlıdır ve yüksek konsantrasyonları olmayan yumuşak formüllerdir. Bu ürünler, evdeki havayı kirletmez ve insanlar için zararsızdır. Ayrıca, doğal temizlik ürünleri, evdeki havanın doğal pH dengesini de korur.

ETİKETLERİ İNCELEYİN Temizlik ürünlerinin etiketlerini dikkatle inceleyin. Hangi malzemelerin kullanıldığını, ürünün nasıl kullanılacağını ve potansiyel tehlikelerini öğrenin. Temizlik ürünlerinin etiketlerinde, kullanılan malzemelerin tamamının listesi bulunur. Bu liste, ürünün etkili olup olmadığını ve evdeki hava kalitesini nasıl etkileyeceğini gösterir. Ayrıca, etiketlerde ürünün nasıl kullanılacağı ve potansiyel tehlikeleri de belirtilir. Bu bilgileri dikkatlice okuyarak, evinizi sağlıklı bir ortamda tutabilirsiniz.

YÜKSEK KONSANTRASYONA DİKKAT Temizlik ürünlerinin yüksek konsantrasyonlarına dikkat edin. Yüksek konsantrasyonlu ürünler, evdeki havayı kirletebilir ve sağlığınıza zarar verebilir.

EVDEKİ KİRLETİCİ KAYNAKLARA UYGUN ÜRÜNLER SEÇİN Temizlik ürünleri seçerken, evdeki kirletici kaynaklara ve kirlerin türüne göre ürün seçin. Örneğin, lekeleri çıkarmak için farklı bir ürün kullanılır ve buzdolabının içini temizlemek için farklı bir ürün kullanılır. Her türlü kir için ayrı ayrı ürünler kullanarak, en etkili sonuçları alabilirsiniz. Ayrıca, evdeki kirletici kaynakları da dikkate alarak, o kaynaklara uygun ürünler seçebilirsiniz. Örneğin, evdeki haşereler için özel ürünler kullanarak, evinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.