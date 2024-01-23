Tıpta çığır açacak gelişme: O tedavi buna da iyi geliyor! İğne deyip geçmeyin

Vücuttaki enerji dolaşımını etkilediği bilinen tedavi yöntemleri arasında yer alan akupunktur, geleneksel bir alternatif tıp seçeneğidir. Birçok konuda fayda sağlandığı bilinen akupunktur tedavi yöntemi diğer alternatif tıp yöntemlerinden daha farklı olarak uygulanır. Çin'de gerçekleştirilen bir çalışma, inme sonrasında konuşma güçlüğü yaşayan bireylerin dil fonksiyonlarını geri kazanmada akupunkturun etkili bir tedavi yöntemi olarak belirlendi. İşte alternatif tıpta çığır açacak o araştırma...



