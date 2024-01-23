Tıpta çığır açacak gelişme: O tedavi buna da iyi geliyor! İğne deyip geçmeyin

Vücuttaki enerji dolaşımını etkilediği bilinen tedavi yöntemleri arasında yer alan akupunktur, geleneksel bir alternatif tıp seçeneğidir. Birçok konuda fayda sağlandığı bilinen akupunktur tedavi yöntemi diğer alternatif tıp yöntemlerinden daha farklı olarak uygulanır. Çin'de gerçekleştirilen bir çalışma, inme sonrasında konuşma güçlüğü yaşayan bireylerin dil fonksiyonlarını geri kazanmada akupunkturun etkili bir tedavi yöntemi olarak belirlendi. İşte alternatif tıpta çığır açacak o araştırma...
Tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmaya göre, Çin'deki Tianjin Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi'nden araştırmacılar, akupunkturun inme sonrası konuşma bozukluğu geçiren hastaların tedavisindeki etkisini inceledi.
Araştırmada, inme sonrası konuşma bozukluğu tanısı konulan 45 ile 75 yaş arası 252 katılımcı, rastgele iki gruba ayrıldı. Bir gruba "gerçek" akupunktur uygulanırken diğerine "sahte" tedavi uygulandı.
Her iki grup da dil terapisi ve geleneksel tedaviyle birlikte 6 hafta boyunca 30 seans akupunktur tedavisi gördü. Araştırmada, 6 hafta "gerçek" ve "sahte" akupunktur tedavisi gören hastaların sonuçları karşılaştırıldığında gerçek akupunktur alan kişilerin konuşma becerilerinin diğerlerine oranla önemli derecede iyileştiği görüldü.
Araştırmacılar, "Çalışma sonuçları, akupunkturun inme sonrası konuşma bozukluğu geçiren hastalara yardımcı tedavi olarak verilebileceğini gösterdi." ifadesini kullandı. (AA)