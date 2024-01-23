Tosuncuk meğer dolandırmak istememiş! Mal varlığı açıklaması çok konuşulacak

Kurduğu Çiftlik Bank'la ismini akıllara kazıyan ve ardından çok sayıda mağdur bırakarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın cezaevi hayatına Türkiye'de devam ediyor. Değişimiyle herkesi şaşırtan 'Tosuncuk' lakabının aksine 30 kilo verdi.
Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın 30 kilogram verdiği öğrenildi.
Aydın'ın avukatı Mehmet Keske yazılı açıklama yaptı.
Keske, "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir.
Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır.
Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.