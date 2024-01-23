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  4. Tosuncuk meğer dolandırmak istememiş! Mal varlığı açıklaması çok konuşulacak

Tosuncuk meğer dolandırmak istememiş! Mal varlığı açıklaması çok konuşulacak

23.01.2024 16:42 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıllarda önce reklamlarıyla sonra da kaçışıyla Türkiye'ye damga vuran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın şimdi de verdiği 30 kiloyla gündem oldu. Avukatı Mehmet Keske ise yeni bir açıklama yaptı. Müvekkilinin dolandırma amacında olmadığını iddia eden avukat Aydın'ın mal varlığı için de 'Çok yüksek' ifadesini kullandı.

Kurduğu Çiftlik Bank'la ismini akıllara kazıyan ve ardından çok sayıda mağdur bırakarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın cezaevi hayatına Türkiye'de devam ediyor. Değişimiyle herkesi şaşırtan 'Tosuncuk' lakabının aksine 30 kilo verdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

CEZAEVİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın 30 kilogram verdiği öğrenildi.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Aydın'ın avukatı Mehmet Keske yazılı açıklama yaptı.

Keske, "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir.

"MAL VARLIĞI ÇOK YÜKSEK"

"MAL VARLIĞI ÇOK YÜKSEK"

Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır.

Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın mal varlığı tosuncuk
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