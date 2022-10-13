Tüketimine dikkat! Fazla miktarda yemek cinsel hayatınızı bitirir, mideyi yakar

Baharatların birçok faydası bulunsa da fazla kullanımı özellikle mide sağlığı için riskli durumlar oluşturuyor. Reflü, ülser rahatsızlıkları olan kişilerin fazla miktarda baharat kullanımından kaçınması rahatsızlıklarının gidişatında önem taşıyor. Baharat denilince akla tuz, karabiber, nane, kekik gibi çeşitler geliyor ancak nefis kokusu olan karanfil de sıklıkla tüketilen baharatlardan. Verdiği aromatik koku ve baskın lezzet ile özellikle içeceklerde ve tatlılarda kullanılan karanfilin tüketimine dikkat etmek gerekiyor.

FAZLA KARANFİL TÜKETİMİNİN ZARARLARI

CİNSELLİĞİ ETKİLER Yapılan çalışmalarda karanfilin herhangi bir zararlı etkinin görülmemesine karşılık, çok yeni yayınlanan bir çalışmada karanfil özütünün 35 gün süreyle deney hayvanlarına yüksek miktarda verilmesi ile sperm sayısında azalma dikkati çekmiştir. Aşırı karanfil tüketiminin erkeklerde cinsel problemlere neden olabildiği gözlenmiştir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR Kan şekeri seviyeniz düşükse karanfil tüketmeniz önerilmez. Uzmanların konu hakkında yaptığı araştırmalar sonucunda, karanfilin kan dolaşımındaki glikoz miktarını ciddi oranda azalttığı ve bunun hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) hastaları için oldukça tehlikeli olduğu görülmüştür.

NÖBET GEÇİRMEYE NEDEN OLABİLİR Çok miktarda karanfil tüketmek nöbet geçirmeye ve epilepsiye bile sebep olabilir. Çünkü fazla miktarda karanfil beyin hücrelerinde düzensiz elektriksel aktivite yol açar ve bu durum bir kere veya daha çok nöbet geçirmenizi tetikler.

MİDE YANMASINA YOL AÇABİLİR Bazı insanlar karanfilin keskin ve acı tadını sevmediğinden, çiğnemek yerine doğrudan yutmayı tercih etmektedir. Ancak karanfili çiğnemeyip yutmak bazı kişilerde mide yanması gibi şikayetlere neden olabilir. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa karanfili yutmak yerine çiğnemeyi veya yemeklerde baharat olarak kullanmayı deneyebilirsiniz.