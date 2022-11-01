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  4. Tüketmeden önce tekrar düşünün: Penise zarar veren gıdalar! Kısırlık riskini artırıyor

Tüketmeden önce tekrar düşünün: Penise zarar veren gıdalar! Kısırlık riskini artırıyor

01.11.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel organlar oldukça hassas olan organlarımız arasında bulunuyor . Cinsel organlarda yaşanan sağlık sorunları cinsel sorunlara yol açabiliyor. Sık sık yenilen bazı gıdalar penis sağlığına zarar verebiliyor. Uzmanlar bu yediğiniz yiyeceklerin kısır yapabilme riski olduğunu belirtiyor.

Kısırlık gün geçtikçe artan sağlık sorunları arasında bulunuyor. Değişen yaşam koşullarıyla birlikte sağlıksız beslenmede görülen artışlar kısırlık riskini artırıyor. Erkeklerin penislerine ve sperm kalitesine, sayısına zarar veren günlük alışkanlıklar bulunuyor. Çok dar giyinmek, dizüstü bilgisayar kullanmak gibi önemsiz görülen alışkanlıklar kısır olma riskini artırabiliyor. Ayrıca sıklıkla yenilen besinler de penis sağlığını riske atabiliyor. Testosteron seviyelerini düşürebiliyor ve ereksiyon problemleri yaratabiliyor.

PENİS SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURAN GIDALAR

ŞEKER

ŞEKER
Bir kerede kan dolaşımında çok fazla şeker, kişinin cinsel yaşamını etkilemek de dahil olmak üzere vücutta bir dizi rahatsızlığa neden olabilir. Çok fazla şeker içeren yiyecekler yemek insülin direncini etkiler. Bu nedenle, erkeklerde testosteron seviyeleri düşer. Bu, erektil disfonksiyon gibi cinsel işlevle ilgili bozukluklara neden olur ve ayrıca cinsel dürtüyü azaltır.

ASİTLİ İÇECEK

ASİTLİ İÇECEK
Araştırmalar asitli içecekleri içmenin penisiniz için gerçekten kötü olduğunu söylüyor. Kendini gazoz bağımlısı olarak tanımlayan (günde bir litre veya daha fazla kola içen) erkekler daha fazla erektil disfonksiyon yaşarlar. Sperm sayıları %30'a kadar azalır.

ALKOL

ALKOL
Aşırı içme, sperm üretimi de dahil olmak üzere erkek üreme sisteminin temel işlevlerini etkiler. Alkol, erkek üreme sistemi ve spermin işleyişine müdahale ederek sperm üretimini ve sağlığını etkiler. Araştırmacılar, alkol kullanmayan erkeklerin sarhoş erkeklerden daha hızlı bir ereksiyon sağlayabildiğini söylüyor. Aşırı içme penisinize giden kan akışını azaltır, orgazmınızın yoğunluğunu azaltır ve heyecan seviyenizi azaltabilir.

İŞLENMİŞ ET

İŞLENMİŞ ET
İşlenmiş etler, küçük oldukları ve hızla plak topladıkları için penil arterleri tıkayan yüksek düzeyde doymuş yağ ve kolesterol içerir.
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