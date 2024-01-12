Tüm dünyanın midesini bulandıran Epstein'in '0' noktası: Her şey matematik dersleriyle başlamış! Öğrencisinin velisi, hayatını değiştirdi

ABD'deki Virgin Adaları'nda iş insanı Jeffrey Epstein yıllarca tarihe şimdiden kapkara bir leke olarak geçen skandallara imza attı. Dünyanın dört bir yanından 'seks adası'na getirilen çocuklar ülke liderlerinden tanındık sanatçılara ve bilim insanlarına dek her kesimden ünlü isimlere sunuluyordu. Skandala Donald Trump, Michael Jackson, Stephen Hawking gibi isimlerin de adı karıştı. Epstein davasının dosyaları geçen hafta yayınlanmaya başlayınca dünya skandalı konuşmaya başladı.
AA'nın aktardığı bilgiye göre en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'in bunca ünlü isimle nasıl tanıştığı ve sosyal ağını nasıl genişlettiği merak konusuydu. HaberTürk'ten Oray Eğin'in anlattığına göre Epstein'in ABD'de zenginlerin çocuklarını yazdırdığı Dalton isimli bir özel okulda matematik öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Eğin skandala uzanan süreci anlatmaya şöyle devam etti: "Velilerden biri Epstein'in zekasından etkilenerek matematik öğretmenliğinden bankacılığa doğru geçişini sağlamış.
Piyasaları çok iyi kokladığı için çok hızlı şekilde yükselmiş, belli bir süre sonra çalıştığı yerden ayrılıyor ve kendi şirketini kuruyor. Milyonerlerin parasını yönetmeye başlayıp zenginlere para kazandırıyor. New York'ta ciddi bir çevre yapıyor.
Jeffrey Epstein, 2008'de bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle mahkum oldu. ABD yargısında ne kadar paranız varsa o kadar ceza alıyorsunuz. Çok hafif bir ceza aldı.
Daha sonra Epstein'in tecavüzcü olduğu, pedofili olduğu ve bunu ticarete dönüştürdüğü ortaya çıktı. Epstein, 2019'da öldü veya öldürüldü. Ortağı da 20 yıl hapis yatıyor. Aralık ayında karar verildi 1 Ocak'ta da gizlilik kararı kaldırıldı. Kıyamet kopmaya devam ediyor."