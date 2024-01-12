Tüm dünyanın midesini bulandıran Epstein'in '0' noktası: Her şey matematik dersleriyle başlamış! Öğrencisinin velisi, hayatını değiştirdi

HER ŞEY MATEMATİKLE BAŞLAMIŞ!

Epstein'in bunca ünlü isimle nasıl tanıştığı ve sosyal ağını nasıl genişlettiği merak konusuydu. HaberTürk'ten Oray Eğin'in anlattığına göre Epstein'in ABD'de zenginlerin çocuklarını yazdırdığı Dalton isimli bir özel okulda matematik öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Eğin skandala uzanan süreci anlatmaya şöyle devam etti: "Velilerden biri Epstein'in zekasından etkilenerek matematik öğretmenliğinden bankacılığa doğru geçişini sağlamış.