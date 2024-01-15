Türkiye'de başka örneği yok! Gölün içinde insan yerleşimi olan tek ada... Tüm ihtiyaçları için anakaraya çıkmaları şart ama köprüleri yok

KARAYA ÇIKMAK ZORUNDALAR AMA...

Mada Adası, dışarıdan bakıldığında temiz havası, göl manzarası ile egzotik bir görüntüye sahip olsa da Ada'da yaşayanlar için durum bu kadar iyimser değil. Mada Adası'nda imkanların çok yetersiz ve elverişsiz olmasından dolayı, Ada'da yaşayan aileler tüm ihtiyaçları için anakaraya çıkmak zorunda kalıyor. Küçük kayıklarıyla 700 metrelik göl yolculuğu sonrası karaya çıkabilen Adalılar için bu yolculuk özellikle kış aylarında korkunç bir eziyete dönüşüyor. Acil durumlarda ise durumun vahameti daha çok artıyor. Adalılar kendilerini karaya bağlayacak bir köprünün inşa edilmesi için uzun yıllardır mücadele ediyor. Buna karşın çok az nüfusun yaşadığı Mada Adası için büyük bir yatırım olan köprü yapımına başlanmadı. Bu durum ise Adalıların mağduriyetlerinin sürmesine yol açıyor.