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  4. Türkiye Gezeravcı'yı konuşmaya devam ediyor! Sosyal medyada gündem olan o iddialar yalanlandı

Türkiye Gezeravcı'yı konuşmaya devam ediyor! Sosyal medyada gündem olan o iddialar yalanlandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 14 gün kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları cevapladığı iddia edildi. Bir anda gündem olan haber sonrası yalanlama geldi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın gerçek olmayan sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Öte yandan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın hangi sosyal medya hesaplarını kullandığını duyurdu. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, YALANLANDI

Dün akşam saatlerinde Gezeravcı'nın sosyal medya hesabından bazı sorulara yanıt verdiği konuşulmaya başlandı. Daha sonra bu hesabın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Gezer ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacak.

HESAPLARI PAYLAŞILDI

HESAPLARI PAYLAŞILDI

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

7 KEZ İLETİŞİME GEÇİLECEK

7 KEZ İLETİŞİME GEÇİLECEK

Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması bekleniyor. İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor. Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

ÖĞRENCİLERLE DENEYİMİNİ PAYLAŞACAK

ÖĞRENCİLERLE DENEYİMİNİ PAYLAŞACAK

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya uzay alper gezeravcı
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