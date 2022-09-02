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  4. Twitter'da tek kelimelik yeni akım, dünya bunu konuşuyor! Bakan Nebati'nin 'ışıltı' paylaşımı gündem oldu

Twitter'da tek kelimelik yeni akım, dünya bunu konuşuyor! Bakan Nebati'nin 'ışıltı' paylaşımı gündem oldu

02.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter'da yeni bir akım gündem oldu. Birçok şirket ve ünlü isimin de dahil olduğu tek kelimelik akıma Türkiye'den de çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi birçok siyasi isim, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte tek kelimelik akıma katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşımı ise en çok konuşulan tweet oldu.

Sosyal medya platformu Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' (One Word Tweet) akımı kısa sürede popüler oldu. Birçok şirket ve ünlü isimin de dahil olduğu tek kelimelik akıma Türkiye'den de isimler katıldı.

Akıma göre şirketler, yaptıkları işi en iyi şekilde açıklayan 1 kelimeyi Twitter hesaplarından paylaşıyor. Milyar dolarlık şirketlerin ve ünlü isimlerin bu akıma katılmış olması sosyal medyada dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN DE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Kısa sürede yayılan bu akıma Türkiye'den de katılanlar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi birçok siyasi isim, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte 'tek kelime'lik akıma katıldı

BAKAN NEBATİ'DEN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaşımı ise en çok konuşulan tweet oldu. Bakan Nebati çok konuşulan "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor." sözlerine göndermede bulundu.

dasdasda

Sosyal medyayı sallayan tek kelimelik tweet akımı! Anında viral oldu, ABD Başkanı Joe Biden da katıldıSosyal medyayı sallayan tek kelimelik tweet akımı! Anında viral oldu, ABD Başkanı Joe Biden da katıldı

İŞTE 'ONE WORD TWEET' PAYLAŞIMLARI

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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