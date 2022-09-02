Sosyal medyayı sallayan tek kelimelik tweet akımı! Anında viral oldu, ABD Başkanı Joe Biden da katıldı

Sosyal medyada her gün yeni bir akım doğuyor. Bunlardan bazıları TikTok'ta, bazıları Facebook'ta bazıları Instagram'da bazıları da Twitter'da ortaya çıkıyor. Twitter'da ortaya çıkan akımlara ise son olarak bir yenisi eklendi. Sosyal medyada viral olan bu akımdan "Tek kelimelik tweet akımı" olarak bahsediliyor.

SOSYAL MEDYADA "KENDİNİZİ TEK KELİMEYLE ANLATIN" AKIMI!

ABD merkezli başlatılan tek kelimelik tweet akımında kişi, kurum veya kuruluşlar kendilerini en iyi anlatan kelimeyi tweet olarak atıyorlar. Akıma ünlü şirketler de katıldı. Böylece sosyal medyada viral hale geldi. Ayrıca, Microsoft, NASA, Breaking Bad, YouTube ve Instagram'ın Twitter hesapları da bu akıma dahil oldu.

Hatta ABD Başkanı Joe Biden bile bu akıma katılanlar arasındaydı.

İŞTE BIDEN'IN SEÇTİĞİ KELİME

Joe Biden, POTUS Twitter hesabından tek kelimelik bir tweet atarak bu akıma katıldı. Biden, kendisini en iyi anlatan kelime olarak "demokrasi"yi seçti.



