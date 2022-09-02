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Sosyal medyayı sallayan tek kelimelik tweet akımı! Anında viral oldu, ABD Başkanı Joe Biden da katıldı

02.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada tek kelimelik tweet akımı ( #OneWordTweet) başlatıldı. Kişi, kurum ve kuruluşların kendilerini en iyi anlatan kelimeyi tweet olarak attıkları bu akım, ünlü firmaların da katılımıyla anında viral hale geldi. Öyle ki ABD Başkanı Joe Biden da tek kelimelik tweet akımına katılanlar arasına girdi. Biden, kendisini en iyi anlatan kelimeyi seçerek tek kelimelik bir tweet attı. Peki Biden kendisini hangi kelimeyi seçti? İşte detaylar!

Sosyal medyayı sallayan tek kelimelik tweet akımı! Anında viral oldu, ABD Başkanı Joe Biden da katıldı

Sosyal medyada her gün yeni bir akım doğuyor. Bunlardan bazıları TikTok'ta, bazıları Facebook'ta bazıları Instagram'da bazıları da Twitter'da ortaya çıkıyor. Twitter'da ortaya çıkan akımlara ise son olarak bir yenisi eklendi. Sosyal medyada viral olan bu akımdan "Tek kelimelik tweet akımı" olarak bahsediliyor.

SOSYAL MEDYADA "KENDİNİZİ TEK KELİMEYLE ANLATIN" AKIMI!

ABD merkezli başlatılan tek kelimelik tweet akımında kişi, kurum veya kuruluşlar kendilerini en iyi anlatan kelimeyi tweet olarak atıyorlar. Akıma ünlü şirketler de katıldı. Böylece sosyal medyada viral hale geldi. Ayrıca, Microsoft, NASA, Breaking Bad, YouTube ve Instagram'ın Twitter hesapları da bu akıma dahil oldu.

Tweetler

Hatta ABD Başkanı Joe Biden bile bu akıma katılanlar arasındaydı.

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İŞTE BIDEN'IN SEÇTİĞİ KELİME

Biden

Joe Biden, POTUS Twitter hesabından tek kelimelik bir tweet atarak bu akıma katıldı. Biden, kendisini en iyi anlatan kelime olarak "demokrasi"yi seçti.


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youtube sosyal medya Microsoft Twitter Instagram Joe Biden NASA breaking bad tweet viral windows
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