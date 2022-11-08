Uzmanlar paylaştı! Dondurucu kullanıyorsanız enerji tasarrufu hilesini mutlaka deneyin

Dondurucu elektrik faturasını en çok yükselten ev aletleri arasında bulunuyor. Evlerinde dondurucu bulunan vatandaşlar enerji tasarrufu yöntemleri arıyor. Bir tasarruf uzmanı, cihazın daha az enerji kullanmasını sağlamak için dondurucu ile ilgili tüyo verdi.

Uzman, cihazın daha az enerji kullanmasını sağlamak için tamamen doldurulması gerektiğini belirtiyor. Serin tutmak için daha az hava olduğundan ve soğutulmuş ürünler birbirinin soğuk kalmasına yardımcı olduğundan cihazı dolu tutmak para ve enerji tasarrufu sağlayabilir.

Dondurucuyu doldurmak için gazete kağıtlarından ve evde bulunan kullanmadığınız diğer eşyalardan yararlanabileceğinizi öneriyor. "Yiyecekleri dondurucunuzun dış kısımlarına doğru ittirin ve dondurucunun içini gazete kağıdıyla doldurun. Bu sayede dondurucunuzu maksimum kapasitede tutabileceksiniz."

"Dondurucunun içinin dolu kalması için yeterli yiyecek yoksa, su dolu kilitli torbalar, buz blokları veya sadece buz torbaları gibi şeyler kullanmak, daha sıcak havanın girmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu ürünler ucuz ve etkilidir."

PARADAN TASARRUF EDEBİLİRİZ Sam sözlerine şöyle devam etti: "Dondurucunuzu stokladığınız yiyecekler, onu çalıştırma maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir. Dondurucu alanınızı düzenleyerek, daha fazla donmuş ürün kullanarak ve mümkünse taze yiyecekleri dondurarak, yiyecek israfımızı azaltabilir ve paradan tasarruf edebiliriz.