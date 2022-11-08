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  4. Uzmanlar paylaştı! Dondurucu kullanıyorsanız enerji tasarrufu hilesini mutlaka deneyin

Uzmanlar paylaştı! Dondurucu kullanıyorsanız enerji tasarrufu hilesini mutlaka deneyin

08.11.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına yansıyan birçok ev aleti bulunuyor. Dondurucu hayatımızı oldukça kolaylaştıran aletlerden olsa da elektrik faturasının oldukça yüklü gelmesine neden olabiliyor. Birçok kişi sırf bu sebeple evine dondurucu almak istemiyor. Uzmanlar enerji tasarrufu için dondurucunuzda kullanmanız gereken hileyi paylaştı.

Dondurucu elektrik faturasını en çok yükselten ev aletleri arasında bulunuyor. Evlerinde dondurucu bulunan vatandaşlar enerji tasarrufu yöntemleri arıyor. Bir tasarruf uzmanı, cihazın daha az enerji kullanmasını sağlamak için dondurucu ile ilgili tüyo verdi.

Uzman, cihazın daha az enerji kullanmasını sağlamak için tamamen doldurulması gerektiğini belirtiyor. Serin tutmak için daha az hava olduğundan ve soğutulmuş ürünler birbirinin soğuk kalmasına yardımcı olduğundan cihazı dolu tutmak para ve enerji tasarrufu sağlayabilir.

Uzman, cihazın daha az enerji kullanmasını sağlamak için tamamen doldurulması gerektiğini belirtiyor. Serin tutmak için daha az hava olduğundan ve soğutulmuş ürünler birbirinin soğuk kalmasına yardımcı olduğundan cihazı dolu tutmak para ve enerji tasarrufu sağlayabilir.

Dondurucuyu doldurmak için gazete kağıtlarından ve evde bulunan kullanmadığınız diğer eşyalardan yararlanabileceğinizi öneriyor. "Yiyecekleri dondurucunuzun dış kısımlarına doğru ittirin ve dondurucunun içini gazete kağıdıyla doldurun. Bu sayede dondurucunuzu maksimum kapasitede tutabileceksiniz."

Dondurucuyu doldurmak için gazete kağıtlarından ve evde bulunan kullanmadığınız diğer eşyalardan yararlanabileceğinizi öneriyor. "Yiyecekleri dondurucunuzun dış kısımlarına doğru ittirin ve dondurucunun içini gazete kağıdıyla doldurun. Bu sayede dondurucunuzu maksimum kapasitede tutabileceksiniz."

"Dondurucunun içinin dolu kalması için yeterli yiyecek yoksa, su dolu kilitli torbalar, buz blokları veya sadece buz torbaları gibi şeyler kullanmak, daha sıcak havanın girmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu ürünler ucuz ve etkilidir."

"Dondurucunun içinin dolu kalması için yeterli yiyecek yoksa, su dolu kilitli torbalar, buz blokları veya sadece buz torbaları gibi şeyler kullanmak, daha sıcak havanın girmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu ürünler ucuz ve etkilidir."

PARADAN TASARRUF EDEBİLİRİZ

PARADAN TASARRUF EDEBİLİRİZ
Sam sözlerine şöyle devam etti: "Dondurucunuzu stokladığınız yiyecekler, onu çalıştırma maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir. Dondurucu alanınızı düzenleyerek, daha fazla donmuş ürün kullanarak ve mümkünse taze yiyecekleri dondurarak, yiyecek israfımızı azaltabilir ve paradan tasarruf edebiliriz.

FATURALARI AZALTIR

FATURALARI AZALTIR
"Temelde, dolu ve kompakt tutmak, daha az enerji kullanılacağı anlamına gelir - faturalarınızı azaltır" dedi. Son olarak Sam, insanlara buzdolabının içerisini dağıtmalarını tavsiye etti, "Özellikle havalandırma çıkışlarının yakın kısımlarını boş bırakmayın çünkü buzdolabınızın üstünde ve yanlarında boşluk kalması soğuk havanın daha kolay hareket etmesine yardımcı oluyor."
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