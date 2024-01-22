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Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' açıklaması! Kulisler hareketlendi... "AK Parti ne teklif edecek bunu bilmiyoruz" dedi, İmamoğlu için noktayı koydu: "İstemiyoruz"

22.01.2024 15:37 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde özellikle İstanbul'da AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olan Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) kulisleri hareketlendiren bir açıklama geldi. AK Parti heyeti ile bir araya geleceklerini duyuran YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Ne teklif edecek bunu bilmiyoruz" dedi. Kılıç'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçimler için çok konuşulacak 'ittifak' açıklaması geldi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin detayları açıklarken; bugün yeni bir görüşme olabileceğini duyurdu. Kılıç "Bugün yeniden bir görüşme olabilir, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz." dedi. Kılıç'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, bir otelde partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adem Güney ve İl Başkanı İbrahim Yaşar ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Partilerinin 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı göstereceğini Milli Görüş belediyeciliğinin Samsun'dan başlayarak birçok büyükşehir, il, ilçe ve belde beledisinde yeniden deneneceğini ifade eden Kılıç, Samsun'da da ilçelerinde de iddialı olduklarını söyledi.

"İKİNCİ BİR İMAMOĞLU DÖNEMİ İSTEMİYORUZ"

"İKİNCİ BİR İMAMOĞLU DÖNEMİ İSTEMİYORUZ"

Bir gazetecinin daha önce İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemediklerini söylediğini hatırlatarak, halen aynı düşüncede olup olmadıklarını sorması üzerine Kılıç, şöyle konuştu:


"Daha önce 'İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz' dedik. Bu cümleyi düşünerek ifade ettik. Bugün de aynı cümleyi bir kere daha ifade edebilirim sorunuz üzerine. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Bunu sadece bizim istemememiz yetmez. Bütün muhataplarımızın da aynı düşünce içinde olması icap eder. İmamoğlu dönemi İstanbul'da yüksek faizle büyük borçlanmaların yaşandığı bir dönem oldu. Altyapıların ihmal edildiği bir dönem oldu. Karla mücadelenin bile aksatıldığı bir dönem oldu. İmamoğlu dönemi İstanbul'da tarihe, kültüre, manevi değerlere yerel yönetim katkılarının esirgendiği bir dönem oldu. Bundan dolayıdır ki İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Dediğimiz noktadayız."

AK PARTİ İLE İTTİFAK ÇALIŞMALARI

AK PARTİ İLE İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Bir gazetecinin "AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmeleri"ne ilişkin sorusu üzerine Kılıç, şunları kaydetti:


"Samsun'da ittifak olur mu? Tüm partiler adaylarını açıkladı. Biz herhangi bir partiyle ittifak yapmak için kendi adaylarımızdan herhangi birini geri çekmeyiz. Bilakis ilçe belediye başkan adaylarımızı hızlı bir şekilde açıklamanın gayreti içerisinde olacağız. Ama herhangi bir başka parti büyükşehir belediye başkan adayını bizim lehimize çekecek olursa tabii ki başımızın üstünde yeri var. O noktada ittifak Samsun açısından bizim herhangi bir şekilde yarıştan çekilmemiz şeklinde tezahür etmez. Yeniden Refah Partisi olarak biz adaylarımızı açıkladığımız hiçbir yerde seçim yarışından çekilmeyeceğimizi en başından ifade ettik. Bu konu net. Sonrasında Genel Başkanımız ifade etmiş oldular. Ankara, İstanbul, İzmir özelinde belki gelecek talep ve tekliflere göre bir ittifak düşüncesi içerisinde olabiliriz şeklinde parti görüşümüzü ifade ettiler. Bu anlamda AK Parti heyetleriyle birtakım görüşmeler yapıldı."

"AK PARTİ NE TEKLİF EDECEK BİLMİYORUZ"

"AK PARTİ NE TEKLİF EDECEK BİLMİYORUZ"

CHP ile bir ittifakın içerisinde olamayacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:


"AK Parti heyetleri görüşmelere geldiler. Bu görüşmeler heyetler arasında icra edildi ve sonrasında heyetler arası görüşmeler kesildi. Bugün yeniden bir görüşme olabilir, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz. Çünkü AK Parti büyükşehir, iller, ilçeler bütün adaylarını ilan etti. AK Parti bütün adaylarını ilan ettikten sonra bize bir işbirliği teklifini hangi temelde hangi esaslar üzerinde önerebilir doğrusu çok öyle bir argüman, enstrüman ellerinde kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul Yeniden Refah Partisi
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