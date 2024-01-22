Yeniden Refah Partisi'nden 'ittifak' açıklaması! Kulisler hareketlendi... "AK Parti ne teklif edecek bunu bilmiyoruz" dedi, İmamoğlu için noktayı koydu: "İstemiyoruz"

"İKİNCİ BİR İMAMOĞLU DÖNEMİ İSTEMİYORUZ"

Bir gazetecinin daha önce İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemediklerini söylediğini hatırlatarak, halen aynı düşüncede olup olmadıklarını sorması üzerine Kılıç, şöyle konuştu:





"Daha önce 'İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz' dedik. Bu cümleyi düşünerek ifade ettik. Bugün de aynı cümleyi bir kere daha ifade edebilirim sorunuz üzerine. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Bunu sadece bizim istemememiz yetmez. Bütün muhataplarımızın da aynı düşünce içinde olması icap eder. İmamoğlu dönemi İstanbul'da yüksek faizle büyük borçlanmaların yaşandığı bir dönem oldu. Altyapıların ihmal edildiği bir dönem oldu. Karla mücadelenin bile aksatıldığı bir dönem oldu. İmamoğlu dönemi İstanbul'da tarihe, kültüre, manevi değerlere yerel yönetim katkılarının esirgendiği bir dönem oldu. Bundan dolayıdır ki İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Dediğimiz noktadayız."

