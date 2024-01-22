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Ne İmamoğlu ne Murat Kurum! İsimleri yok, seçim sonuçları onların elinde: İBB anketine damgasını vuran adaylar

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta İstanbul'un kazananı kim olacak? İstanbul'a büyük önem atfettiği bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti, 2019'da kaybettiği İBB'yi geri almak için Murat Kurum ile yarışa dahil oldu. Bu sırada ilk seçim anketleri gelmeye başladı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un arasındaki farkı ortaya koyan anket sonuçlarına Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu ile henüz belirlenmeyen İYİ Parti ve YRP adayları damgasını vurdu.

Türkiye bir kez daha seçim atmosferine girerken merakla takip edilen seçim anketleri gündeme gelmeye başladı. Aday belirleme süreci henüz sona ermese de İBB seçiminde öne çıkan iki aday Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışa çoktan başladı. ORC Araştırma'nın son anketinde iki ismin arasındaki makasın kapandığı görüldü.

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15 Ocak - 18 Ocak aralığında İstanbul'un 39 ilçesinde yüz yüze gerçekleştiren ankete 2 bin 950 kişi katıldı. Ankette katılımcılara "İBB Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38,9. Mevcut İBB Başkanı İmamoğlu, belediyeyi 5 yıl daha elinde tutmak için yarışırken 'İstanbul ittifakı' çağrısıyla seçmenlere çağrı yapmayı sürdürüyor.

Murat Kurum: Yüzde 37,2. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak sahneye çıktı.

İYİ Parti adayı: Yüzde 4,1. 2023 seçimlerinin ardından yoluna ittifaksız devam etme kararı alan İYİ Parti, İBB adayını henüz açıklamadı. Kulislerde adı geçen Buğra Kavuncu daha önce "Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız" yanıtını vermişti. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı ise aday adaylığını ilan etmişti.

Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,5. Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Zafer Partisi ise İBB için Karamahmutoğlu'nu aday gösterdi.

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