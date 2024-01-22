Ne İmamoğlu ne Murat Kurum! İsimleri yok, seçim sonuçları onların elinde: İBB anketine damgasını vuran adaylar

İYİ Parti adayı: Yüzde 4,1. 2023 seçimlerinin ardından yoluna ittifaksız devam etme kararı alan İYİ Parti, İBB adayını henüz açıklamadı. Kulislerde adı geçen Buğra Kavuncu daha önce "Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız" yanıtını vermişti. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı ise aday adaylığını ilan etmişti.