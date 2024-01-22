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  4. Murat Kurum atağa geçti, isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi! 'Engellemeye çalıştılar' diyerek açıkladı: "Durmadık, bitiriyoruz"

Murat Kurum atağa geçti, isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi! 'Engellemeye çalıştılar' diyerek açıkladı: "Durmadık, bitiriyoruz"

22.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden yüklendi. Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirten Kurum, "Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da yerel seçim atmosferi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçeceği tahmin edilen seçim yarışında, adaylar sokaklara çıkmaya başladı. Seçim çalışmalarına hız veren Cumhur İttifakı adayı Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri’ni ziyaret etti.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.

Tesistekilerin Kurum’a ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar Murat Kurum’la fotoğraf çektirdi. Murat Kurum küçük çocuklara oyuncak hediye etti.

İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Tesiste oturanlarla sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını söylerken, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"ENGELLEMEYE ÇALIŞTI AMA..."

"ENGELLEMEYE ÇALIŞTI AMA..."

Sosyal tesislerde yemek yiyen hakemlerle sohbet eden Kurum, "Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz. İstanbul’a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız.

İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yerel seçim Murat Kurum
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