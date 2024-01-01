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  4. Yılbaşı gecesi akılalmaz olay! Balkondan gördüler, uyarıları dinlemeyince dövüp polise teslim ettiler

Yılbaşı gecesi akılalmaz olay! Balkondan gördüler, uyarıları dinlemeyince dövüp polise teslim ettiler

01.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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Antalya Muratpaşa ilçesinde yılbaşı gecesi olaylı geçti. Balkona çıkan vatandaşlar bir kişinin araçlara zarar verdiğini gördü. Şüpheli uyarılara kulak asmayarak devam etti. Duruma müdahale eden vatandaşlar şüpheliyi kendi kırdığı silecekle dövüp polise teslim etti.

Antalya’da yılbaşı gecesi sokakta bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırdığını gören vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalışınca arbede yaşandı. Kendilerine de saldıran şüpheliyi kırdığı sileceklerle döverek etkisiz hale getiren 2 kişi şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

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BALKONDAN GÖRDÜLER

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; gece yılbaşı kutlamaları için balkona çıkan vatandaşlar sokakta park halindeki arabalara bir kişinin zarar verdiğini gördü.

UYARILARA KULAK ASMADI

UYARILARA KULAK ASMADI

Araçların aynalarını ve sileceklerini kıran şüpheli vatandaşların uyarılarını dinlemeden araçlara zarar verdi. Şahsın otomobillerin aynalarını ve sileceklerini kırdığı görüldü.

ÖNCE DÖVÜLDÜ, SONRA TESLİM EDİLDİ

ÖNCE DÖVÜLDÜ, SONRA TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine dışarı çıkan vatandaşlarla genç arasında önce tartışma çıktı.

Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran şüpheli vatandaşlar tarafından, kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi.

Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis dayak
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