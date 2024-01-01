Yılbaşı gecesi akılalmaz olay! Balkondan gördüler, uyarıları dinlemeyince dövüp polise teslim ettiler

Antalya’da yılbaşı gecesi sokakta bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırdığını gören vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalışınca arbede yaşandı. Kendilerine de saldıran şüpheliyi kırdığı sileceklerle döverek etkisiz hale getiren 2 kişi şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

