Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Fark faturada ortaya çıkıyor... Boş alan bırakmak gerekiyormuş: İşte tasarruf sağlayacak tüyolar

ELDE YIKAMAK MI, BULAŞIK MAKİNESİNE ATMAK MI?

Bulaşık makinesinde yıkamak ile bulaşıkları elde yıkamak arasında, uygun maliyetli olan tek bir kazanan var: bulaşık makinesi. Energy Saving Trust'a göre, elde yıkanan bulaşıklar ortalama evdeki su kullanımının yüzde 4'ünü oluştururken, bulaşık makineleri sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu, musluğu açık bırakırken bulaşıkları yıkamak anlamına gelir; bu, faturada daha yüksek rakamlar görmeye neden olan yaygın bir hatadır. Bulaşık makinesi kullanmak aynı zamanda suyun doğru sıcaklıkta ve bulaşıkları iyice yıkamak için yeterince temiz olmasını sağlamaya da yardımcı olur; bu, elde yıkamayla elde edilmesi çok daha zor bir şeydir.