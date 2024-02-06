Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Fark faturada ortaya çıkıyor... Boş alan bırakmak gerekiyormuş: İşte tasarruf sağlayacak tüyolar

Konu evde tasarruf yapmak olunca pek çok kişi bu konuda yeterince bilgili olduğunu düşünüp yıllardır bazı yöntemler uyguluyor. Ancak uzmanlar, bazı şeyleri yanlış yaparak aslında hiç de tasarruf sağlamadığınızı belirtiyor. İşte evde tasarruf yapmak konusunda yaygın birkaç efsane ve doğruları...
DailyStar'da yer alan habere göre; bulaşık makinelerinin elde yıkamaya göre çok daha fazla su kullandığı ya da çamaşır kurutma makinesinin çamaşırları kuruturken uygun maliyetli olmadığı gibi efsaneler internette dolaşıyor. Cihaz uzmanı Gwilym Snook bazı kullanışlı ipuçları verdi. İşte enerjiden ve tabii ki bütçenizden en iyi şekilde yararlanabileceğiniz basit tüyolar...
Bulaşık makinesinde yıkamak ile bulaşıkları elde yıkamak arasında, uygun maliyetli olan tek bir kazanan var: bulaşık makinesi. Energy Saving Trust'a göre, elde yıkanan bulaşıklar ortalama evdeki su kullanımının yüzde 4'ünü oluştururken, bulaşık makineleri sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu, musluğu açık bırakırken bulaşıkları yıkamak anlamına gelir; bu, faturada daha yüksek rakamlar görmeye neden olan yaygın bir hatadır. Bulaşık makinesi kullanmak aynı zamanda suyun doğru sıcaklıkta ve bulaşıkları iyice yıkamak için yeterince temiz olmasını sağlamaya da yardımcı olur; bu, elde yıkamayla elde edilmesi çok daha zor bir şeydir.
Eko programların bir döngüyü tamamlaması biraz daha uzun sürdüğü için daha fazla enerji kullandığına dair yaygın bir yanılgı daha vardır. Gerçekte, her eko ayar bulaşıkları daha düşük sıcaklıklarda yıkar ve çok daha az su kullanır. Bu, ekonomi fonksiyonlarının standart fonksiyona kıyasla ortalama yüzde 30 daha az enerji ve su kullandığı anlamına gelir.
Çamaşır kurutma makineleri, giysilerinizi havayla kurutmakla karşılaştırıldığında, çamaşır kurutma makinelerinin uygun maliyetli olmadığı ve faturalarınıza ekstra yük getirdiğine inanılan yaygın bir efsane vardır. Bu kesinlikle doğru değil.
Isı pompalı bir çamaşır kurutma makinesinin döngü başına maliyeti, kış boyunca giysilerinizi kurutmak için merkezi ısıtmayı kullanmakla karşılaştırıldığında çok daha düşük bir rakam.
Tamburun içinde oluşturulan sıcak havayı kıyafetleri kurutmak için geri dönüştürerek çalışırlar, bu da çok fazla enerji tasarrufu sağlar ve daha çevre dostu bir seçenektir.
Pek çok kişi, elektriğin bir servete mal olabileceği korkusuyla elektrikli fırın satın almaktan çekiniyor. Bu doğru değil ve aslında elektrikli fırınlar düşündüğünüzden çok daha az enerji tüketiyor. Ortalama olarak, bir elektrikli fırın toplam ev elektrik faturasının yalnızca yüzde 8'ini oluşturuyor; buzdolabının genellikle aynı kullanımın yüzde 30'unu karşılayacağı göz önüne alındığında bu, maliyetin çok küçük bir kısmı. Ancak gereksiz yere enerji israfı yapmak istemediğiniz için fırınınızı kullanırken dikkatli olun. Fırınınızı yalnızca gerektiğinde önceden ısıtın ve verimli çalışması için fırınınızı ayda bir kez temizlemeyi unutmayın.