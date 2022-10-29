Yüklü elektrik faturalarına dur diyebilirsiniz! Elektrik faturasını düşürmek için yapılan basit yöntem

Fatura ödeme zamanında sıkıntı yaşıyorsanız buna bir dur demenin zamanı geldi! Gelen zamların faturalara yansıması birçok aileyi derinden sarsıyor. Vatandaşlar fatura tasarrufu yapmalarını sağlayacak yöntemler arıyor. Özellikle elektrik faturalarını düşürmek için tasarruf yöntemleri arıyorsanız birkaç ufak püf nokta bulunuyor. Farkında olmadan günlük kullandığımız eşyaların faturalara yansımaları oldukça yüklü olabiliyor. Enerji uzmanları evde kullandığınız eşyaların kullanımının değiştirilmesinin elektrik faturasını düşürebileceğini belirtiyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN

SAATLERE DİKKAT EDİN Ülkemizdeki elektrik faturalandırmasında iki tarife bulunuyor. Bunların isimleri faturalarda tek zamanlı ve çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yeni yapılan düzenleme ile birlikte artık ev kullanımında 3 farklı zaman dilimine ayrılıyor ve her bir zaman dilimi için farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor. İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor ve elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu saat 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor. Bu zaman dilimine de gece dönemi deniyor.

ÖZELLİKLE ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIMINA DİKKAT Elektrik faturalarınızda tasarruf yapmak ve faturanızı düşürmenin yollarını arıyorsanız gün içerisinde kullanacağınız elektriğin büyük bir bölümünü gece dönemine kaydırmanız oldukça faydalı oluyor. Daha ucuz tarifeden ücretlendirildiğiniz için aynı miktar kullanıma daha az fatura ödüyorsunuz. Özellikle çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini çalıştıracağınız zaman bu saat dilimlerini tercih ederseniz ay sonunda faturanızda farkını görebiliyorsunuz.

BUZDOLABI AYARINI DEĞİŞTİRİN Mutfak malzemelerini doğru bir şekilde kullanmadığımızda da gereksiz yere elektrik harcıyoruz. Evimizdeki sürekli olarak çalışması gereken cihazların başında buzdolabı geliyor. Buzdolabını doğru ayarda çalıştırdığımızda gereksiz elektrik harcaması yapmamış oluyoruz. Normal dolabın çalışma sıcaklığının 4 ya da 5 derece olarak ayarlanması gerekiyor. Derin dondurucunun sıcaklığını da eksi 18 derece tutuyoruz. Bu seviyelerden daha soğuk yapmanın genellikle elektrik tüketimini artırmaktan başka bir katkısı olmuyor.

BUZDOLABINA KONULACAK YEMEKLERİN SOĞUMASINI BEKLEYİN Ayrıca kalan yemeklerinizi buzdolabına koyarken sıcak olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sıcak yemeği dolaba koyduğunuzda, içerideki sıcaklık yükseliyor ve buzdolabı dengeyi koruyabilmek için daha fazla çalışıyor.