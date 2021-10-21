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Gargara ile sürüntü testi nasıl yapılır? Koronavirüs için önemli gelişme! Gargara ile Covid testi mümkün…

21.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk bilim insanları tarafından bulunan gargara ile sürüntü testi uygulamasının detayları merak ediliyor. PCR veya antijen testlerinde, pamuklu bir çubukla burundan boğazın arka duvarına dokunarak alınan sürüntü örneğinin incelenmesiyle COVID-19 saptanabilmekte. Ancak yeni geliştirilen bu sürüntü testi daha kolay bir teknik olarak biliniyor. Peki Gargara ile sürüntü testi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Gargara ile sürüntü testi nasıl yapılır? Koronavirüs için önemli gelişme! Gargara ile Covid testi mümkün…

PCR veya antijen testlerinde, pamuklu bir çubukla burundan boğazın arka duvarına dokunarak alınan sürüntü örneği incelemesi yapılmakta. COVID-19 bu şekilde saptanabilmekte. Türk bilim insanları tarafından koronavirüs testi için yeni bir teknik geliştirildi. Peki gargara ile sürüntü testi nasıl yapılır?

GARGARA İLE SÜRÜNTÜ TESTİ NASIL YAPILIR?

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 2 senelik araştırma sonucu geliştirilen yöntemde sürüntü yerine gargara ve ağız çalkalama suyu örneği alınmakta. Alınan örnekten COVID-19 başarılı bir şekilde saptanabilmekte.

Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Tıp Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özge Can’ın geliştirdikleri ve MyMagiCon ismi verilen yöntemin güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanan yöntem dünyada bir ilk olarak biliniyor.

Prof. Dr. Kocagöz test hakkında açıklama yaparak “Bir yemek kaşığı kadar suyla gargara yapıyoruz. Suyun, gargara ve ağız çalkalama sırasında boğazın ve ağzın tüm yüzeylerine değmesiyle, sürüntüye göre çok daha fazla virüs test edilecek sıvıya geçiyor. Bu sıvı, örnek toplama tüpüne konuyor. İşlem 5 dakika sürüyor. Gargara yapamayacak kadar küçük yaşta çocukların sadece ağız çalkalama suyu vermeleri yeterli. Yöntemin örnek alma işlemini kolaylaştırarak COVID-19 taşıyıcılarının toplumda daha etkin saptanması ve erken izolasyonu ile salgının kontrolüne katkıda bulunacağı umudundayız.” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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