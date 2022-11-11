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Gasp şüphelisinden ilginç dolandırıcılık itirafı! 'Metamfetamin diye 30 bin liraya limon tuzu sattım'

11.11.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan şahıs, ilginç dolandırıcılık itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Gasp yapmadığını öne süren şahıs, "metamfetamin" adlı uyuşturucu madde diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını, dolandırılan şahsın kendisine gasp iftirasında bulunduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte ilginç olayın detayları...

Gasp şüphelisinden ilginç dolandırıcılık itirafı! 'Metamfetamin diye 30 bin liraya limon tuzu sattım'

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. K.M. adlı şahıs, M.U. (40) adlı kişinin silah çekip altın yüzüğünü ve parasını gasp etiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

'GASP ETMEDİM, DOLANDIRDIM'

Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "K.M. ile arkadaşız. Benden metamfetamin adlı uyuşturucu istedi. Ben de kendisine metamfetamin diye limon tuzunu 30 bin liraya sattım. Kendisi karşılığında para ve altın yüzüğünü verdi. Uyuşturucu sandığı maddenin limon tuzu olduğunu öğrenince de bana iftira attı" dedi.

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TUTUKLANDI

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

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