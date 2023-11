Gaspa uğrayan adamın inanılmaz intikamı! 2 kişiyi de aracıyla çarparak öldürdü! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı…

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Dmytro C., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Dmytro C., BO 1180 EH plakalı cipi ile Sarıhasanlı Caddesi'nde durduğu sırada, başında kask takılı Murat O. ile Azerbaycan uyruklu Elnur B., motosikletle yanına geldi. Murat O. ile Elnur B., cipin ön koltuğunda içerisinde 36 bin euro bulunan çantayı gasbedip, 07 BLH 180 plakalı motosikletle kaçtı, Dmytro C. De peşlerine düştü. Dmytro C. Takip sırasında şüphelilere tabancayla ateş etti, yaklaşık 300 metre sonra da motosiklete çarptı. Olayda, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dmytro C.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve boş kovan bulundu.

Dmytro C., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA

Alanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Dün yaşanan olayın görüntüleri, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat O. ile Elnur B.'nin yol kenarında cipin içinde oturan Dmytro C.'nin, aracının çevresinde bir süre tur attığı görüldü. Motosikletten inen ikili cipin ön sol camını tabancayla kırıp, aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra para olan çantayı alıp kaçtı. Kamera kayıtlarında, Dmytro C.'nin, bekleme halindeki cipini çalıştırıp, Murat O. ile Elnur B.'nin motosikletinin takip ettiği ve yaklaşık 300 metre takip sonrası da çarptığı anlar yer aldı.

KUCAĞINDAKİ ÇANTAYI ZORLA ALDILAR

Dmytro C., jandarmaya verdiği ilk ifadede, motosikletle cipin yanına yaklaşan Murat O. ile Elnur B.'nin tabanca kabzasıyla camı kırdığını anlattı. Tabancayla aracın içine doğru ateş edildiğini belirten Dmytro C., daha sonra kucağındaki çantayı zorla alıp kaçtıklarını söyledi.

AA