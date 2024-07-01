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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

01.07.2024 19:11
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Gazeteci İsmail Küçükkaya en acı günü yaşadı. Küçükkaya'nın annesi Antalya'da denizde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Halise Küçükkaya'nın cenazesi, bugün memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarını tutamadı

İsmail Küçükkaya'nın Antalya'da denizde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Küçükkaya'nın cenazesinin getirildiği Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Büyük üzüntü yaşayan gazeteci İsmail Küçükkaya, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Halise Küçükkaya'nın cenazesi, İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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Cenaze törenine, Küçükkaya'nın yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Partili bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda kişi katıldı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya, dün sabah yüzmek için girdiği denizde fenalaşmıştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Küçükkaya'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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