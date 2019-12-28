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  4. Gazeteci Murat İde'ye saldırı

Gazeteci Murat İde'ye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

Olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerden biri gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde, Maslak'taki evinin önünde 6-7 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

İde'yi darbeden şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İde'nin evinin önünü gören güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları araçların plakalarını belirledi.

Ekipler, kısa süre sonra plakası belirlenen araçlardan birini durdurarak sürücü E.D'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

- Murat İde'den açıklama

Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan İde, "Çalışma arkadaşlarınıza 'Programdan önce belki bir saldırıya uğrarım' bilgisini vermiştiniz." şeklindeki hatırlatma üzerine, "Bir süredir bu konuda birtakım hadiseler oluyor zaten, diğer meslektaşlara da. Bir süredir böyle bir bilgimiz vardı. Daha dikkatli ve temkinli davranıyorduk. Bir an böyle bir boşluk oldu." diye konuştu.

Murat İde, yazılarla ilgili birtakım tehditler aldığını söyleyerek, "Bunları çok önemsemiyorum. Hoş olmayan, fikri bir mücadelenin bu şekilde sokağa düşürülmüş olması. Bu hoş bir durum değil. Hiç kimseye yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

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