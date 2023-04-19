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Gazeteci Serdar Akinan sabaha karşı gözaltına alındı, Cüneyt Özdemir de harekete geçti! "Saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz"

19.04.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Serdar Akinan bu sabaha karşı gözaltına alındı. Gelişmeyi duyuran meslektaşı Cüneyt Özdemir, "Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur" diyerek olaya tepkisini dile getirdi.

Gazeteci Serdar Akinan sabaha karşı gözaltına alındı, Cüneyt Özdemir de harekete geçti! "Saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz"

Serdar Akinan'ın gözaltına alınması üzerine gazeteci Cüneyt Özdemir de harekete geçti. Özdemir, saatler boyunca Serhat Akinan ile kardeşi Serdar Akinan'ın nerede olduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir "Serdar Akinan sabahın 5'inde gözaltına alınıyor! Kardeşi Serhat Akinan ile saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz" açıklamasını yaptı.

Akinan'ın gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendiğini belirten Özdemir şöyle devam etti:

"Serdar Akinan gazetecidir. Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur."

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