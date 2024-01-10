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Gazeteciler için yeşil pasaport adımı: Yasa teklifi Meclise sunuldu

10.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Meslekte 15 yıl kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi gündemde. MHP, söz konusu düzenlemeye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Gazeteciler için yeşil pasaport adımı: Yasa teklifi Meclise sunuldu

MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine yönelik adım geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yasa teklifini duyururken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da açıklama geldi.

TEKLİF MECLİSE SUNULDU

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi Meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, kanun teklifinin gerekçesini de paylaştı. Teklifin gerekçesinde, "Ülkemize karşı yürütülmeye çalışılan karanlık ve kirlik emelleri engelleyebilecek mekanizmaların hızlı çalıştırılabilmesi ile doğru bilginin etkin yayılabilmesi adına, akıl ve vicdan sahibi, vatansever basın mensuplarımızın yurt dışında görevlerini daha rahat icra edebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan yüksek yetkinliğe sahip medya diplomasisinin geliştirilebilmesi için ehemmiyet arz eden bir husustur. Bu kapsamda da mesleklerinde 15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportun temin edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, GAZETECİLERE YEŞİL PASAPORT VERİLMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de düzenlenen bisiklet şenliğine katıldı ve gazetecilerin yeşil pasaporta ilişkin sorusunu cevapladı. Kurtulmuş, yeşil pasaporta ilişkin soruya, “Belli bir süre mesleğe emek vermiş olan değerli basın mensuplarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış olur. Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur” dedi.

(DHA)

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MHP yeşil pasaport
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