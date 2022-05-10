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Gaziantep'te korkunç cinayet! Doktora bıçakla saldırmıştı...

10.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. Dr. Bekir Çelik, miras meselesi nedeniyle kuzeni Alaattin Çelik (37) ile tartıştı. İddiaya göre doktor, kendisine bıçakla saldırılan kişilere ateş açtı. Çelik hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Korkunç olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı.

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DOKTOR, BIÇAKLA SALDIRAN KİŞİLERE ATEŞ AÇTI

Bu sırada Dr. Çelik, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Bekir Çelik gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Gaziantep
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