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  4. Gaziantep'te küçük kızın bayrak sevgisi yürekleri ısıttı

Gaziantep'te küçük kızın bayrak sevgisi yürekleri ısıttı

10.11.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te apartmanın bahçesinde oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Türk bayrağını yerden kaldırarak öpen çocuk, bayrağı göğsüne koyarak oynamaya devam etti.

Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde evin balkonuna asılan Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle aşağı düştü. Bahçeye düşen bayrak o sırada orada oyun oynayan kız çocuğunun dikkatini çekti.

Oyunu yarıda bırakarak bayrağa doğru koşan kız çocuğunun, bayrağı yerden kaldırarak öptüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çocuk bayrağı öpüp alnına koyduktan sonra katlayarak göğsüne koydu. Yürekleri ısıtan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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