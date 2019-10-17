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Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kadın sürücünün Nurdağı ilçesinde öğretmen olduğu öğrenildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Cemile Hoşça'nın (29) kullandığı 01 DUN 98 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Nurdağı Kurudere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hoşça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hoşça'nın cenazesi, daha sonra Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Hoşca'nın Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı, kazanın da Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Nurdağı'na dönerken yaşandığı öğrenildi.

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1 ölü Gaziantep Nurdağı öğretmen trafik kazası

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