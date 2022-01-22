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Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskında yeni gelişme! "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek...

22.01.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da bir okula baltalı baskın olayında yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası ikinci kez gözaltına alınan E.Y. tutuklandı. Dehşet anlarının yaşandığı olayda öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu basmıştı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan, "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek bağırmıştı.

Gaziosmanpaşa’da korku dolu anların yaşandığı olayda bir kişi okulu baltayla basmış, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Okulda, öğrenciler arasında çıkan kavgada çocuğunun çağırdığı velilerden E.Y. (43) okulu balta ile basmasının ardından okula gelen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. “Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama” suçlarından kaydı olduğu da öğrenilen E.Y., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Sonrasında tekrar gözaltına alınan E.Y. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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TUTUKLANDI

E.Y, savcılık talimatıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınmıştı. Geceyi polis merkezinde geçiren E.Y. bugün adliyeye sevkedildi. E.Y., tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Bir okulda öğrenciler arasında kavga çıkmış, öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırmıştı. Öfkelenen veli ise eline balta alarak okulu basmıştı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan, "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek bağırmıştı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken okul idaresi polise haber vermişti. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü.

Cep telefonu kameralarına da yansıyan dehşet anlarının olduğu görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyulmuştu. (İHA/DHA)

Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! &quot;Benim oğluma bıçak çeken kim&quot;Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! "Benim oğluma bıçak çeken kim"


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Gaziosmanpaşa
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