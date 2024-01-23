Gazze'de İsrail'e büyük şok! Resmen doğrulandı: 2 bina çöktü, 21 İsrail askeri öldü

Saldırılarını Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük şehir Han Yunus'ta yoğunlaştıran İsrail ordusu, dördüncü ayının dolmasına günler kalan savaşta en büyük darbeyi yedi. Han Yunus'ta iki binanın çökmesi sonucu en az 22 İsrail askerinin öldüğü bildiriliyor. Enkaz altında kalıp ölenler arasında yüksek rütbeli subayların olduğu bilgisi var. Yıkılan binalarda 6 asker kayıp. İsrail kurtarma ekipleri, enkaz altındaki altı askeri gece boyunca kurtarmayı denedi. İsrail ordusuna ait helikopterler ise aralıksız bir şekilde Han Yunus'tan ağır yaralı askerleri Gazze Şeridi'nin dışına taşıdı.

21 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada Han Yunus'ta patlama gerçekleştiğini ve iki binanın çöktüğünü doğruladı. Resmi açıklamada önce 10 askerin öldüğü belirtildi, ancak dakikalar sonra bu sayı 21 olarak güncellendi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, patlamanın sınırdaki Kissufim'e yakın bir noktada gerçekleştiğini açıkladı. Askerlerin sınıra yaklaşık 600 metre uzaklıkta olduğunu ve patlamanın yerel saatle 16.00 sularında meydana geldiğini belirten Hagari, ölen askerlerin çoğunun çöken iki binanın içinde ya da yakınında olduğunu söyledi.

İSRAİL ORDUSUNUN KAYBI 219'A YÜKSELDİ

Resmi açıklamaya göre, Filistinli gruplar ayrıca aynı bölgede bir İsrail tankını roketatarla vurdu. İsrail ordu sözcüsü Hagari, patlamanın nedenini araştırdıkları bilgisini paylaştı. Binaların altına döşenen mayınların roketatarla vurulması sonucu büyük bir patlamanın gerçekleştiği bilgisi verildi. Resmi rakamlara göre, Gazze'nin karadan işgalinde İsrail ordusunun kaybı 219'a yükseldi.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





