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Gazze'nin idam fermanı... Netanyahu'nun planı onaya sunuldu: İsrail güçleri bölgede 'süresiz özgürlüğe' sahip olacak

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.02.2024 10:17 | Son Güncelleme:
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İsrail'de Savaş Kabinesi'nden 'savaş sonrası' Gazze planı oluşturuldu. Gazze'nin tabiri caizse idam fermanı niteliğinde olan belgede, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinde 'süresiz' özgür kalacağı, Filistin tarafında tampon bölge oluşturulması ve Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması gibi maddeler yer alıyor. Rehine takası konusunda ise Paris'e bir heyet gönderilmesi planlanıyor.

Gazze'nin idam fermanı... Netanyahu'nun planı onaya sunuldu: İsrail güçleri bölgede 'süresiz özgürlüğe' sahip olacak

7 Ekim tarihi itibarıyla başlayan İsrail zulmü hız kesmeden aylardır sürüyor. Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihten beri uluslararası kamuoyu İsrail zulmünü engellemekte oldukça başarısız kaldı. Gelinen noktada operasyonlarına yeni bir kapsam belirlemeye çalışan Tel Aviv yönetimi, Gazze için yeni planını dün oluşturdu. İsrail Savaş Kabinesi dün yapılan oylamayla Gazze konusunda önemli kararlar aldı. Bu kararlardan en dikkat çekeni ise İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinde 'süresiz' özgür bırakılması...

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REHİNE TAKASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

İsrail ve Hamas arasında Kasım 2023'e benzer bir ateşkes ve rehine takası anlaşması için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda devam eden müzakereler kapsamında, İsrail Savaş Kabinesi, Fransa'nın başkenti Paris'e bir ekip gönderme kararı aldı.

The Times of Israel'e göre, bu karar henüz resmi olarak teyit edilmese de, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın başkanı David Barnea'nın liderlik edeceği bir heyetin Paris'e gönderilmesi planlanıyor.

İsrail'in bu kararı, Beyaz Saray Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün İsrail ziyaretinin ardından alındı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, McGurk'ün İsrail'deki görüşmelerin 'yapıcı' geçtiğini ve Washington'ın çatışmalarda 'uzatılmış bir ara karşılığında rehine takası anlaşmasını sağlamak için her şeyi yapmaya bağlı olduğunu' belirtti.

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GAZZE İÇİN 'YEREL YETKİLİ' ÖNERİSİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kabinesine sunduğu belge, Gazze'nin savaş sonrası idaresi için 'yerel yetkililerin' atanmasını öneriyor. Bu belge, Hamas ile bağlantısı olmayan ve sivil konuları terörü destekleyen yapılarla ilişkilendirmeyen yerel yöneticilerin görevlendirilmesini öngörüyor.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın doğrudan adı geçmiyor, ancak belgede onun veya Filistin Yönetimi'nin savaş sonrası sürece katılımına dair herhangi bir girişimde bulunulmamış gibi görünüyor.

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İSRAİL'E GAZZE'DE 'SÜRESİZ ÖZGÜRLÜK'

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, sunulan belgedeki ilkelerin 'kamuoyu tarafından kabul edilmiş' ilkeler olduğu ve bu belgenin 'savaş sonrası Gazze yönetimi ile ilgili gelecekte yapılacak görüşmelerin temelini oluşturacağı' belirtildi.

Netanyahu'nun kabineye sunduğu plana göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ilk aşamada savaşın temel hedefleri olarak belirlenen 'Hamas ve İslami Cihad'ın askeri kapasitesini ve hükümet altyapısını ortadan kaldırmaya, rehineleri serbest bırakmaya ve Gazze Şeridi'nden uzun vadede gelebilecek herhangi bir güvenlik tehdidini ortadan kaldırmaya kadar Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam edecek.

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Belgede, 'Terör eylemlerinin yeniden ortaya çıkmaması için IDF'nin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri konusunda süresiz bir özgürlüğü olacağı' ifadesi yer almakta ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin tarafında bir güvenlik tampon bölgesi oluşturmayı planladığı belirtilmektedir.

Ayrıca, belgede Mısır sınırına yönelik planlar da bulunmaktadır. Bu kapsamda, sınırda kaçakçılığı önlemek amacıyla 'mümkün olduğunca' Mısır ve ABD ile işbirliği yapılacağı ifade edilmektedir. Planın bir diğer öngörüsü ise Gazze'nin 'tamamen silahsızlandırılacağı' ve bu hedefin gerçekleştirilmesinden İsrail'in sorumlu olacağıdır.

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