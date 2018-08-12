Gazze'de kanser hastaları ilaç krizinde

Gazze'de kanser hastalarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının bitmesinden dolayı hastaların tedavisine son verildiği duyuruldu.
Basın açıklaması yapan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Rantisi Hastanesinde kanser hastalarının tedavisi için kullanılan ilaçların sona erdiğini bundan dolayı da tedaviyi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Kudra, kemoterapi ilaçlarının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren neopogen adlı ilacın tamamen tükendiğini bildirdi.
Gazze'de ilaç krizinin derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Kudra, yüzlerce hastanın hayati tehlike yaşadığını kaydetti.
Hamas liderlerinden Dr. Abdulaziz Rantisi'nin adını taşıyan hastane Gazze'de kanser hastalarının tedavi edildiği tek sağlık kurumu olarak biliniyor.
Son dönemde Gazze'ye uygulanan ablukanın ağırlaştırılması sonucu tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da büyük krizler yaşanıyor.
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Okuyucu Yorumları 0 yorum