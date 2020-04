Gebelik döneminde doğru beslenmenin önemi

Peki, hamilelik süresince doğru beslenilmezse ne olur? Bunun cevabı oldukça açık. Bu senaryoda bebeğin ideal gelişimi, olması gereken sürede gerçekleşmez ve bu gelişim haftalarca geriden gelebilir. Bunu önlemek için de proteinin yanında yeterli miktarlarda yağ, karbonhidrat ve sıvı alımı da önemli yer tutar. Ancak bu kesinlikle her şeyi bolca yeme hakkını kendinizde görebileceğiniz anlamına gelmemelidir. Çünkü bu durum size faydadan çok zarar verebilir. Bu yüzden porsiyonlar mutlaka diyetisyen tarafından belirlenmelidir.

Gebelik döneminde her besin grubunun dengeli olarak alınamaması bebek ölümlerine kadar birçok istenmeyen sorunu beraberinde getirebiliyor. Bu dönem anne adayının bebeğin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini kendi dokularından sağlamasından dolayı enerji ihtiyacının arttığı bir süreçtir. Artan enerji ihtiyacının doğru besin grupları ile tam olarak karşılanamaması, annenin vücut direncini kırarak onu çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir.

HANGİ BESİN GRUBUNUN NE ROLÜ VARDIR?

Et: Büyüme ve gelişme için oldukça önem taşıyan protein, B vitaminleri ile demir ve çinko açısından zengin olan bu besin grubuna kümes hayvanları, balık, kırmızı et, kuru baklagiller ve yumurta giriyor.

Süt ve süt ürünleri: Protein ve kalsiyum bakımından zengindir. Kemik ve dişlerin yapısında yer alan kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineralleri içermeleri nedeniyle gebelik döneminde oldukça gereklidir. İskelet oluşumuna katkı sağlar.

Tahıllar: Günlük enerji ihtiyacımızın çoğunu karşıladığımız tahıl grubunda ekmek, pirinç, makarna, bulgur ve patates gibi besinler yer alıyor. Kilo problemi olan anne adaylarının bu grubu tüketirken dikkatli olmaları gerekir.

Sebze ve meyveler: Vitamin, mineral ve posa ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olan bu grup, bebeğin sağlıklı gelişimi için önemli rol oynar.

Yağlar: Her gün bir miktar zeytinyağı ve buna eşit miktarda mısırözü, soya yağları veya az miktarda fındık ve badem tüketilmesinin yanında balık yemek de yağ asitlerinin dengelenmesini sağlar.