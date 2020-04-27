Gebelik döneminde doğru beslenmenin önemi

Bebeğin gelişiminin haftalarca geriden gelmemesi adına özellikle yeterli miktarda protein alımının önemine dikkat çeken Diyetisyen Mehtap Yakut, gebelik sürecinde doğru beslenmek ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili merak edilenleri anlattı. ÖZELLİKLE PROTEİN ALIMINA DİKKAT EDİN Gebelik döneminde sağlıklı beslenme ve doğru diyet normal zamanlardan çok çok daha önemlidir. Çünkü çocuğunuzun sağlıklı gelişimi, alacağınız besinler ve attığınız adımlarla doğru orantılıdır. Bu süreçte özellikle günlük alınması gereken protein miktarı bebeğinizin gelişiminde başrol oynamaktadır. Doğru miktarlar ve planlama ise ancak bir diyetisyenin gözetiminde ve desteği ile belirlenebilmektedir. Peki, hamilelik süresince doğru beslenilmezse ne olur? Bunun cevabı oldukça açık. Bu senaryoda bebeğin ideal gelişimi, olması gereken sürede gerçekleşmez ve bu gelişim haftalarca geriden gelebilir. Bunu önlemek için de proteinin yanında yeterli miktarlarda yağ, karbonhidrat ve sıvı alımı da önemli yer tutar. Ancak bu kesinlikle her şeyi bolca yeme hakkını kendinizde görebileceğiniz anlamına gelmemelidir. Çünkü bu durum size faydadan çok zarar verebilir. Bu yüzden porsiyonlar mutlaka diyetisyen tarafından belirlenmelidir.

BU DÖNEMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Gebelik döneminde her besin grubunun dengeli olarak alınamaması bebek ölümlerine kadar birçok istenmeyen sorunu beraberinde getirebiliyor. Bu dönem anne adayının bebeğin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini kendi dokularından sağlamasından dolayı enerji ihtiyacının arttığı bir süreçtir. Artan enerji ihtiyacının doğru besin grupları ile tam olarak karşılanamaması, annenin vücut direncini kırarak onu çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir. Bu noktada günlük olarak 2,5 ila 3.5 litre sıvı tüketmek oldukça önemlidir. Bunlar içerisinde en başta yer alan suyun yanında kefir, ayran ve süt tüketimi de gereklidir. Ancak çay ve kahve ciddi miktarda ödem yaptığı ve bu süreç de ödem alımına oldukça müsait olduğu için uzak durulması gereken içeceklerdir. Ayrıca bitki çayları ve detoks sularından da kaçınmak gerekmektedir. Gebelik döneminde Omega 3 alımı, balık ve mevsim meyvelerini tüketmek bebeğin gelişimi ve anne sağlığı için oldukça gereklidir. Erken doğum riski yok ise diyetisyeninizin yönlendirmesi ile düzenli egzersiz yapmak da gerekmektedir. Ayrıca kan bulguları da bu dönemdeki doğru beslenme ve diyet açısından belirleyici rol oynar. Özellikle vitamin ve folik asit değerleri ve demir depoları çok önemlidir. Bunlar uzmanınızca belirlenecek programla desteklenmelidir. Ek olarak bu süreçte kan şekerini dengede tutmak lif açısından yüksek sebze-meyve tüketmek, şekeri aniden yükseltebilecek tatlı, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, paket gıda tüketiminden uzak durmak da göz ardı edilmemesi gereken noktalardır.