Gebelik sırasında yolculuk ne kadar güvenli?

Bu yazımızda gebelik sırasında çeşitli vasıtalarla yolculuk yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunacağız.

GEBELİK SIRASINDA ARABA İLE SEYAHAT

Risk taşımayan gebeliklerde 37. gebelik haftasına kadar, ikiz ve üzeri çoğul gebelerde 32. Gebelik haftasına kadar araç ile seyahat edilmesinde sakınca yoktur. Gebelikte döneminde oluşan hormonal değişiklikler kanınızın daha çok koyulaşmasına ve bu durum daha çok pıhtılaşma sorunlarına neden olduğu için seyahat sırasında toplar damar tıkanıklığı riski artmaktadır. Eğer çok kilolu iseniz, varisleriniz var ise, daha önceden de toplar damar tıkanıklığı sorunları yaşamışsanız, çoğul gebelik var ise, seyahat süresi çok uzun ise, damar tıkanıklığı riskiniz daha fazla artar. Seyahatiniz sırasında en çok kan dolaşımınıza dikkat etmeniz gerekir.

Karayolu seyahatlerinde, yani araba, tren, otobüs gibi vasıtalarla gerçekleştirdiğiniz seyahatlerde 6-7 saatlik süreleri aşmamaya çalışmak iyi olur. Bu süreleri aşacak seyahatleri mümkün ise uçak ile yapın. Karayolu ile yaptığınız seyahatlerde her 1-2 saat de bir 10 dakikalık yürüme, hareket ve esneme aralıkları vermeye çalışın. Seyahat sırasında bol suya da başka sıvılar içmeye özen gösterin, yağlı sindirimi zor gıdalardan kaçının. Uzun seyahatlerde , virajlı, kasisli yollarda ve ani dur-kalklarla devam eden karayolu yolculukları taşıt tutması yada araç tutması denilen bulantı kusma durumunuzu arttırabilir. Taşıt tutması özellikle gebeliğinizin ilk 3 ay içindeki seyahatlerinizde daha fazla görülür. Emniyet kemerinizi hamilelik durumuna uygun olarak takın, emniyet kemerinin bebeğin üzerinden geçmemesine dikkat edin. Yolculuk sırasında hiçbir zaman kemerinizi çıkarmayın ve gevşetmeyin. Hava yastığını hiçbir zaman kapatmayın, her ne kadar hava yastığı yaralanmaları sizi korkutsa da hava yastığının pek çok kazada ciddi yaralanmaları ve ölümleri azalttığını bilin. Uygun durumlarda koltuğu arkaya doğru yatırın, belinizi ve boynunuzu küçük yastıklar ile destekleyin ve ayaklarınızı uzatın. Yolculuk sırasında üzerinize terlemeye engel olan pamuklu kıyafetler giyin ve rahat, hafif ayakkabılar tercih edin. Uzun yolculuklar sırasında varis çorabı giymeyi doktorunuzla konuşun. Tren yolculukları ferah ortamı, geniş koltuklar ve koltuk mesafeleri ve yürüme imkanı nedeniyle tercih edilebilir. Otobüs yolculuklarında siz her istediğinizde otobüs durmasa da her mola verildiğinde, aşağıya inin ve yürüyüş yapın.