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Gebelikte kaç kilo alınması uygundur?

26.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne adayları gebelikte ne kadar kilo almalıdır? Kâinatın altın kuralı burada da geçerlidir: ölçü. Yani sorunun cevabı ne az ne de çok olmalıdır. Peki az ya da çok tam olarak hangi değerleri tanımlamaktadır? Eğer gebelik öncesinde aşırı kilo ile başınız dertteyse, belki daha az kilo alarak gebeliği tamamlamanız gerekebilir. Bu nedenle eğer gebelik öncesi vücut kitle endeksi 25 ve üzerinde ise gebeliğiniz boyunca 7-10 kilo almanız yeterli olacaktır.

Gebelikte kaç kilo alınması uygundur?

Gebelik boyunca en merak edilen konulardan biri de alınan kilo miktarı oluyor. Her anne adayının hamilelik süreci farklı olmaktadır. Bu yüzden bunun net bir standardı olmamaktadır. Eğer gebelik öncesi normal kilodaysanız, diğer bir ifade ile vücut kitle endeksiniz 19-25 arasında ise, gebelik boyunca 11-15 kilo almanız uygun olacaktır.

Eğer gebelik öncesi düşük sayılabilecek bir kilodaysanız, bu da yüksek kilolu gebelik gibi tehlikeli olabilmektedir. Burada düşük kilodan kasıt, vücut kitle endeksi 19 ve altı olan anne adaylarıdır. Bu kişilerin gebelikleri oyunca 13-18 kilo alması uygun olacaktır.

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GEREĞİNDEN FAZLA YA DA AZ KİLO ALINMASI DURUMUNDA NE GİBİ RİSKLER OLUŞABİLİR?

Gebelik esnasında fazla kilo alımı hem anne hem de bebek için bazı problemlere zemin hazırlayabilir. Bu problemlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

  • Makrozomik fetüs (Bebeğinizin anne karnında normalden daha iri hale gelmesi),
  • Erken doğum (Prematüre doğum. Bu durum yenidoğanda küvez ihtiyacına sebep olabilir),
  • Polihidroamnios (Bebeğin içinde olduğu amniyon sıvısının normalden fazla olması),
  • Gebelik şekeri,
  • Yüksek tansiyon, gebelik tansiyonu ve preeklampsi
  • Kalp damar hastalıkları,
  • Bel boyun ve diz gibi bölgelerde rahatsızlıklar.
  • Yine annenin ileri derecede düşük kilolu oluşu, bebeğin de düşük kilolu olmasına ve erken doğuma neden olabilir.
  • Her gebe kendisi için en uygun kilo alımını belirlemelidir. Fakat ortalama değerlerden bahsedilirse eğer:
  • İlk üç ay aşırı kilo almaktan özellikle kaçının.
  • İlk 3 ay toplamda en fazla 1,5-2 kilogram alınması idealdir. İlk üç ay özellikle bulantı ve kusmalar açısından yoğun olduğu için, ilk üç ay hiç kilo alınmaması bile normal kabul edilebilir. Özellikle ‘’bebeğim acaba beslenemiyor mu’’ ya da ‘’artık iki kişiyim iki kişilik beslenmeliyim’’ gibi düşüncelere kapılmamak gerekir.
  • Üçüncü ay sonrasında aylık 0,7-1 kilo artışı ile başlayıp, son aylarda 2 kilograma kadar (ortalama 1,7 kilogram) ağrılık artışı uygun olacaktır.


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