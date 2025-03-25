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Gebelikte siyah dışkı: Endişe edilmeli mi, yoksa normal mi? Uzmanlar açıkladı...

25.03.2025 15:27
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Gebelik, anne adaylarının vücudunda birçok fizyolojik değişikliğe neden olan özel bir süreçtir. Bu değişikliklerden biri de sindirim sisteminde gözlemlenebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, gebelik döneminde siyah renkte dışkılamanın yaygın bir durum olduğunu belirtti. Ancak, siyah dışkılamanın bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Detaylar haberimizde...

Gebelikte siyah dışkı: Endişe edilmeli mi, yoksa normal mi? Uzmanlar açıkladı...

Gebelik, vücutta birçok fizyolojik değişikliğe neden olurken, sindirim sistemi de bu değişimlerden etkileniyor. Anne adaylarının karşılaştığı siyah dışkı durumu ise bazen endişelere yol açabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, bu durumun çoğunlukla kullanılan demir takviyeleri gibi zararsız nedenlerle ortaya çıktığını, ancak bazı durumlarda önemli sağlık sorunlarını işaret edebileceğini belirtti. Dr. Bilgesoy, siyah dışkının nedenini doğru bir şekilde değerlendirebilmek için dikkatli bir gözlem ve düzenli doktor takibinin önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda anne adaylarını her türlü şüpheye karşı dikkatli olmaları için uyardı.

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"BESLENME ALIŞKANLIKLARI VEYA DEMİR TAKVİYELERİ NEDEN OLABİLİR"

Op. Dr. Hakan Bilgesoy, "Özellikle siyah dışkı, beslenme alışkanlıklarından demir takviyelerine, hatta bazı sağlık sorunlarına kadar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Siyah meyveler (böğürtlen, yaban mersini), meyan kökü, kırmızı et veya pancar gibi besinler siyah dışkıya neden olabilir" dedi.

"KARIN AĞRISI, HALSİZLİK, BAŞ DÖNMESİ, KANSIZLIK GİBİ DURUMLARDA ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR"

Sıklıkla demir takviyesi sonucu oluşan siyah renkli dışkının gebeliğin son dönemine kadar devam edebildiğini söyleyen Op. Dr. Bilgesoy, "Karın ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, kansızlık gibi durumlarda detaylı bir araştırma multidisipliner olarak yapılması gerekir. Hamilelikte demir takviyesine bağlı siyah renkli dışkı tamamen normal olup, yapılması gereken herhangi bir tedavi yoktur. Çünkü demir ilaçları gebeliğin 2’nci 3’üncü ayından doğuma kadar mutlak kullanılması gereken bir takviyedir" ded

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KABIZLIK VEYA KULLANILAN DEMİR EN YAYGIN NEDEN

Gebelikte siyah dışkının özellikle demir takviyesi kullanan anne adaylarında görüldüğüne değinen Op. Dr. Hakan Bilgesoy, "Bununla beraber yiyecekler, kabızlık veya kullanılan demir dışındaki farklı ilaçlar da gebelikte siyah dışkılamaya neden olabilir. Gebelikte dışkının siyah olması sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak nadiren iç kanama veya enfeksiyon gibi daha ciddi durumlara bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenle rutin kontrollerde gebelik takibini yapan hekimi bilgilendirmek faydalı olacaktır" dedi.

"SİYAH MEYVELER NEDEN OLABİLİR"

Gebelikte siyah dışkının nedenlerinden bahseden Op. Dr. Bilgesoy, "Siyah meyveler (böğürtlen, yaban mersini), meyan kökü, kırmızı et veya pancar gibi besinler siyah dışkıya neden olabilir. Yoğun mide ülseri, gastrit veya bağırsaklardaki kanamaya bağlı gelişen bir iç kanama durumunda da siyah dışkı görülebilir. Bununla birlikte kronik hemoroid varlığında da benzer sonuçlar olabilir. Siyah dışkının alınan ilaç, takviye veya besinlerden mi yoksa iç kanama gibi ciddi bir durumdan mı kaynaklandığını ayırt etmek için kullanılan ilaç ve yenilen besinleri kesip dikkatli bir takip sonucunda klinik sonuca varılabilir" diye konuştu

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"SÜREKLİ TAKİP EDİLMELİ"

"Gebelikte dışkının siyah olması sık karşılaşılan bir durumdur" diyen Bilgesoy, nadiren de olsa bunun iç kanama veya enfeksiyon gibi daha ciddi sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğine dikkat çekti. Bilgesoy, "Bu nedenle rutin kontrollerde gebelik takibini yapan hekimi bilgilendirmek faydalı olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU İÇİLMESİ ÖNEMLİ

Siyah dışkının çoğunlukla kabızlıkla birlikte görüldüğünü belirten Bilgesoy, anne adaylarına şu önerilerde bulundu: "Lif bakımından zengin sebze ve meyveler tüketmek, bağırsak hareketlerini destekler. Su tüketimi ise sağlıklı bir sindirim sisteminin anahtarıdır. Günde en az 2,5 litre su içilmesi, hem kabızlığı hem de ona bağlı gelişebilecek hemoroid gibi sorunları azaltır. Ayrıca doktorunuz onay veriyorsa haftada ortalama 150 dakika egzersiz yapmak da büyük fayda sağlar" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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demir eksikliği Ebe(kadın doğum) hamilelik gebelik
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