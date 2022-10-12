KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Geç anne olanlar dikkat! Gebelikte kanser riskini artırıyor

Geç anne olanlar dikkat! Gebelikte kanser riskini artırıyor

12.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde anne olma yaşı çok daha geç yaşlardan başlıyor. Kadınlar erken yaşta anne olmanın sorumluluğundansa daha geç yaşları tercih ediyorlar. Ancak geç anne olmak çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Gebelikte artan meme kanseri riskini artırıyor.

Geç anne olanlar dikkat! Gebelikte kanser riskini artırıyor

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında üst sırada yer alıyor. Birçok duruma bağlı olarak gelişen meme kanserinde geç anne olmak da kansere yakalanma riskini artıran faktörlerden. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, kadınlarda annelik yaşının giderek gecikmesinin gebelikte görülen meme kanseri sıklığını artırdığına dikkat çekti. Gebelik ve emzirme döneminde ortaya çıkan kitlelerin yaklaşık yüzde 80’inin iyi huylu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demircan, meme kanserinin gebe kadınlarda serviks kanseri sonrası ikinci sıklıkta görüldüğünü söyledi.

KANSER RİSKİ 2-3 KAT DAHA FAZLA

Ekran görüntüsü 2022-10-12 093840

İlk gebeliği 30 yaşın üzerinde olan kadınlarda meme kanseri görülme riskinin 20 yaş altında olanlara göre 2-3 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, kadınlarda annelik yaşının giderek gecikmesinin gebelikte görülen meme kanseri sıklığını artırdığını ifade etti.

“GEBELİKTE TANI KOYMAK ZORLAŞIYOR”

Ekran görüntüsü 2022-10-12 093815

Gebelik esnasında birçok fizyolojik değişiklik olduğuna değinen Prof. Dr. Demircan, “Bu değişiklikler kansere ait olabilecek semptomları maskeler ve kullanılacak yöntemler de sınırlanınca hastalığın tanısını koymak gecikir. Gebelik ve emzirme döneminde meme dokusunda artan su içeriği, yağ dokusunda azalma ve damarlanmada artış meme muayenesini güçleştirir. Mamografik taramalar da 40 yaşından sonra başladığı için daha küçük yaşlardaki bu grup tarama kapsamı dışındadır” dedi.

AĞRISIZ KİTLELERE DİKKAT

Ekran görüntüsü 2022-10-12 094038

Meme kanserinin en önemli belirtisinin “ağrısız kitle” olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demircan, şunları kaydetti:
“Bu dönemde emzirme dönemi adenomları, süt kisti, fibroadenom, kistler, lobüler hiperplazinin de memede kitle ile ortaya çıkıyor. Gebelik ve emzirme döneminde ortaya çıkan kitlelerin yaklaşık yüzde 80’i iyi huylu ancak bunları kötü huylu kitlelerden ayırmak kolay değil. İki haftadan daha uzun süre devam eden kitlelerin araştırılması önerilir. Nadir olarak da ’milk rejection sign’ adı verilen bebeğin sütü reddetme tavrı gizli bir tümörün belirtisi olabilir.”

TANI İÇİN BİYOPSİ YAPILABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-10-12 094025

Şüpheli lezyon saptanan gebelere iğne biyopsisiyle tanı konulmaya çalışıldığını belirten Prof. Dr. Demircan, “Üçlü test (muayene-meme görüntüleme-iğne biyopsisi) gebe olmayan kadınlarda olduğu gibi gebelik ve emzirme döneminde de başarıyla kullanılır. Emzirme döneminde mastit ve meme apsesi varlığında tedaviye rağmen düzelme olmuyorsa, inflamatuar meme kanseriyle ayırıcı tanısı için biyopsi yapılmalıdır” diye konuştu.

“GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI GEREKLİ DEĞİLDİR”

Ekran görüntüsü 2022-10-12 094004

Anne ile fetusun durumu nedeniyle gebelikteki meme kanserinin tanı ve tedavisinin zorlu bir süreç olduğundan bahseden Prof. Dr. Demircan şunları söyledi:
“Gebelikte meme kanseri tedavisinin hedefi, hastalığın lokal ve sistemik kontrolünün anne ile bebeğin sağlığının korunarak sağlanmasıdır. Tedavi planlaması cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, kadın doğum ve çocuk hastalıkları uzmanının bulunduğu multidisipliner ekip tarafından yapılmalıdır. Uzun yıllar gebeliğin sonlandırılmasının hastalığın tedavisi için gerekli olduğu düşünülse de, son zamanlarda gebelikle ilişkili meme kanserinin prognozuna etkili olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle tedavi planları fetusun da bir birey olduğu kabul edilerek yapılmalıdır.”
Birinci trimesterde kemoterapiden kaçınmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Demircan, “İkinci ve üçüncü trimesterde kemoterapi verilebilir. Gebeliğin 35. haftası sonrası ve planlı doğumun üç hafta sonrasında da enfeksiyon riski ve potansiyel hematolojik problemler nedeniyle kemoterapi verilmemelidir. Sistemik endokrin tedavi doğum sonlandıktan sonra verilir” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dar sütyenler giymek meme kanserine neden olur mu?Dar sütyenler giymek meme kanserine neden olur mu?
Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri hamilelik hastalık anne gebelik hamile kadın kitle prognoz viks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdı

İbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdı

E-Devlet'e girince o gerçeği fark etti! "Keşke bana da haber verseydiniz!"

E-Devlet'e girince o gerçeği fark etti! "Keşke bana da haber verseydiniz!"

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Sinirlerinize hâkim olmayı öğrenmelisiniz

Sinirlerinize hâkim olmayı öğrenmelisiniz

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Sakın dökmeyin lavaboyu mahvediyor! Kolayca kurtulmak için...

Sakın dökmeyin lavaboyu mahvediyor! Kolayca kurtulmak için...

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.