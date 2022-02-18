Geççek'e karşı Dombra! Tarkan'ın yeni şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü, yeni polemik başladı

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına karşı 'Dombra' polemiği başladı. Megastar Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' dün akşam yayımlandı. Yayımlanır yayımlanmaz gündeme oturan şarkının sözleri ve klibi tartışma yarattı. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." ifadelerinin yer aldığı şarkı sözleri iktidara gönderme olarak yorumlandı.

TARKAN'IN SON ŞARKISIYLA İLGİLİ YENİ POLEMİK

Muhalif hesaplardan şarkıyla ilgili adeta yorum yağdı. Gece boyu Trend Topic listesinin ilk sırasında yer alan şarkı, bugün ise başka bir polemik ile gündemde.

GEÇÇEK ŞARKISINA KARŞI DOMBRA

Tarkan'ın "Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm." diyerek yorumladığı yeni şarkısı Geççek'e karşı, iktidarı destekleyen pek çok hesap Uğur Işılak'ın seslendirdiği 'Dombra' paylaşımlarıyla çıktı.

Tarkan'ın şarkısını ve muhalefeti eleştiren pek çok yorumda seçim sonrası meydanlarda yine 'Dombra' şarkısının çalacağını savundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Dombra' başlığı Trend Topic listesinin ilk sırasında yer aldı.





