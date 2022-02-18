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Geççek'e karşı Dombra! Tarkan'ın yeni şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü, yeni polemik başladı

18.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın yen şarkısı 'Geççek' Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkının sözleri ve klibi için sosyal medya adeta ikiye bölündü. Şarkıyla ilgili siyasiler de tepkisiz kalmadı. Hem iktidar hem muhalefet tarafından çok sayıda yorum yapıldı. Twitter'da ise yeni bir polemik başladı. İktidar tarafını destekleyen pek çok hesaptan 'Dombra' şarkısıyla ilgili paylaşımlar gelirken, Geççek şarkısı ve Tarkan eleştirilerin hedefi oldu.

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına karşı 'Dombra' polemiği başladı. Megastar Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' dün akşam yayımlandı. Yayımlanır yayımlanmaz gündeme oturan şarkının sözleri ve klibi tartışma yarattı. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." ifadelerinin yer aldığı şarkı sözleri iktidara gönderme olarak yorumlandı.

TARKAN'IN SON ŞARKISIYLA İLGİLİ YENİ POLEMİK

Muhalif hesaplardan şarkıyla ilgili adeta yorum yağdı. Gece boyu Trend Topic listesinin ilk sırasında yer alan şarkı, bugün ise başka bir polemik ile gündemde.

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GEÇÇEK ŞARKISINA KARŞI DOMBRA

Tarkan'ın "Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm." diyerek yorumladığı yeni şarkısı Geççek'e karşı, iktidarı destekleyen pek çok hesap Uğur Işılak'ın seslendirdiği 'Dombra' paylaşımlarıyla çıktı.

ugur ısılak

Tarkan'ın şarkısını ve muhalefeti eleştiren pek çok yorumda seçim sonrası meydanlarda yine 'Dombra' şarkısının çalacağını savundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Dombra' başlığı Trend Topic listesinin ilk sırasında yer aldı.

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