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  4. Gece vakti mahalle patlama sesiyle inledi! Atıp kaçtılar... Etrafı toz bulutu kapladı

Gece vakti mahalle patlama sesiyle inledi! Atıp kaçtılar... Etrafı toz bulutu kapladı

29.09.2024 07:26
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İstanbul Küçükçekmece’de bir internet kafeye gece saatlerinde kafenin kapalı olduğu bir anda motosikletli 2 şahıs tarafından ses bombası atıldı. 2 şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. Patlamanın yaşandığı internet kafenin bitişiğinde komşu esnaf olan ve patlama anında dükkanında bulunan bir vatandaş "Müthiş bir patlama sesi geldi. Dışarıya çıktığımda bir toz bulutu çıkmıştı.

Olay Küçükçekmece Yeni Mahalle, Salih Tamcı Sokak’ta saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre motosikletli 2 şahıs, internet kafenin kapalı olduğu bir saatte kafeye doğru bir ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, çevrede büyük paniğe sebep oldu. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.

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"MÜTHİŞ BİR PATLAMA SESİ GELDİ"

Patlamanın yaşandığı internet kafenin bitişiğinde komşu esnaf olan ve patlama anında dükkanında bulunan Turan Tüfekçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; “Dükkanda televizyona bakıyordum. Malların eksiklerini tamamlayıp, toparlanıyorduk. Müthiş bir patlama sesi geldi. Büyük bir bomba veya doğalgazdır herhalde dedim. Dışarıya çıktığımda bir toz bulutu çıkmıştı. Sonra arkadaşlarla polisi aradık. Yapanları tanımıyorum, bilgim yok. Kafe kapalıymış. Genelde saat 01.00-02.00’a kadar açık oluyordu ama bu akşam kapatmışlardı. Toz bulutu vardı. Dükkana falan da doldu ama içeride Allah’tan kimse yokmuş. Sonradan sahipleri evlerinden geldi. Polis inceliyor şu an.”

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Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak ve yaşanan patlama ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

AW297242_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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