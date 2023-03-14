Geceleri ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Yüksek kolesterolün bilinmeyen ilk uyarıcı işareti

Yüksek kolesterolün belirtilerinin nadiren görülmesi ve çok riskli durumlara neden olması nedeniyle bu hastalığa 'Sessiz Katil' deniliyor. Toplumda birçok kişi yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. Tedavi edilmeyen yüksek kolesterol kalp hastalıkları ve felç riskinin artmasına neden oluyor. Bu sebeple yüksek kolesterol belirtilerine karşı bilinçli olmak hayat kurtarıyor.

GECELERİ YAŞANAN BU BELİRTİYE DİKKAT

Uzmanlar yüksek kolesterolün ilk belirtisinin geceleri görüldüğünü paylaşıyor. Dr. Staten, " Kalp krizlerine ve felçlere yol açan aynı süreçtir, ancak PAD'de etkilenen bacaklardaki arterlerdir ve daha az sıklıkla kollarda da yaşanır" diye ekledi. PAD tarafından tetiklenen "ilk belirti" bacaklarınızda ağrı, kramp veya rahatsızlık olabilir. Dr. Staten, bu tür ağrıların geceleri bile ortaya çıkabileceğini ve uykunuzu bölebileceğini paylaştı.

ERKEN EVRELERDE AKTİVİTE SIRASINDA ORTAYA ÇIKAR

“Gece ağrısı, PAD'nin oldukça şiddetli olduğunun bir işareti olabilir. PAD'nin erken evrelerinde , ağrı genellikle sadece aktivite sırasında ortaya çıkar, yürürken baldırda oluşan kramp ağrısına benzer. Daha sonra, arterler o kadar daralabilir ki, kaslar dinlenme halindeyken bile düzgün çalışması için yeterli kanı alamazlar ve bu da ağrıya neden olur.

"Geceleri sorunun mekanik bir unsuru da var çünkü bacaklara kan akışı siz düz yattığınızda yerçekimi tarafından desteklenmiyor - bazı insanlar bacaklarını yatağın kenarından sarkıtmanın veya ayakta durmanın ağrıyı hafiflettiğini düşünüyor. Çünkü yerçekimi daha fazla kanı bacağa doğru çekiyor.” Uykunuzu bölen bacak ağrısından rahatsızsanız, uzmanlar bir doktora görünmeniz gerektiğini paylaşıyor.

Kolesterol seviyelerini belirlemenin en güvenilir yolu bir kan testi yaptırmaktır.



