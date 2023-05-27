HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılır mı? Oy vermek için geçerli belgeler hangileri? YSK yanıtladı!

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılır mı? Oy vermek için geçerli belgeler hangileri? YSK yanıtladı!

27.05.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşecek. Tüm yurtta seçmenler sandığa giderek oy kullanacak. Seçime günler kala detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılır mı? Oy vermek için geçerli belgeler hangileri? İşte YSK'nın yanıtı...

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılır mı? Oy vermek için geçerli belgeler hangileri? YSK yanıtladı!

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanmaya dair sorgulamalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy kullanmak için geçerli belgeler başta olmak üzere seçime dair detaylar vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, oy vermek için gerekli evraklar nelerdir? Hangi belgeler ile oy kullanabilirim, kimliksiz oy verilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILIR MI?

YSK'nın sıkça sorulan sorularda geçici kimlik belgesi ile oy vermeye ilişkin verilen yanıtta, "Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir." sözleri yer aldı. Buna göre vatandaşlar edindikleri geçisi kimlik belgesi ile 28 Mayıs Pazar günü oy kullanabilcekler.

SEÇİM5

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

SEÇİM4

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

  • Geçici kimlik belgesi,

  • Nüfus cüzdanı,

  • Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

  • Pasaport,

  • Evlenme cüzdanı,

  • Askerlik belgesi,

  • Sürücü belgesi,

  • Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

  • Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler.

SEÇİM2

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

SEÇİM1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürPazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3
2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları geçici kimlik belgesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum'

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum'

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

Transparan giyip derin göğüs dekoltesiyle poz verdi

Transparan giyip derin göğüs dekoltesiyle poz verdi

Gabar Dağı'ndan sevindiren haber! 'Yoğun bir petrol çıktı'

Gabar Dağı'ndan sevindiren haber! 'Yoğun bir petrol çıktı'

İlginizi Çekebilir

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.