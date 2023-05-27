Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılır mı? Oy vermek için geçerli belgeler hangileri? YSK yanıtladı!

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanmaya dair sorgulamalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy kullanmak için geçerli belgeler başta olmak üzere seçime dair detaylar vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, oy vermek için gerekli evraklar nelerdir? Hangi belgeler ile oy kullanabilirim, kimliksiz oy verilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILIR MI?

YSK'nın sıkça sorulan sorularda geçici kimlik belgesi ile oy vermeye ilişkin verilen yanıtta, "Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir." sözleri yer aldı. Buna göre vatandaşlar edindikleri geçisi kimlik belgesi ile 28 Mayıs Pazar günü oy kullanabilcekler.

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Geçici kimlik belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



