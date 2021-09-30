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Geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti yaşıyordu! Akciğerinden çıkan şoke etti

30.09.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile hastaneye giden 57 yaşındaki Hatice U.’nun akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği yapılan operasyonla çıkarıldı.

Geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti yaşıyordu! Akciğerinden çıkan şoke etti

Karabük’te yaşayan Hatice U. geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti nedeniyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Göğüs hastalıkları polikliniğinde muayene edilen Hatice U.’nun tomografisi çekildi. Hatice U.’nun akciğerinde bir cisim görüldü. Yapılan operasyonla akciğerindeki kabak çekirdeği alındı.

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Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Acat, "Hastamız, birkaç aydır öksürük şikayeti olduğunu söyleyerek geldi. Değişik zamanlarda antibiyotik kullandığını ama düzelmediğini ifade etti. Tomografisinin alt tarafında kitle gibi bir görünüm vardı. Hasta bize kabak çekirdeği yedikten sonra böyle olduğunu söylememişti. Bir yabancı cisim olacağını düşünerek bu işleme başlamamıştım. Normal biyopsi alacam diye girdim. Biyopsiye girdiğim zaman sağ akciğerinin alt bronşunun içerisinde bir yabancı cisim gördük ve çıkarttık. Çıkarttığımda ilk önce ne olduğunu anlayamadım. Çıkarttığım parçayı elimle temizleyince kabak çekirdeği olduğunu anladım.” dedi.

"BİRKAÇ AY GEÇ KALINSAYDI ÖMÜR BOYU ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ OLABİLİRDİ"

Hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Acat, "Şu an için hastamızın durumu iyi. Bu durumu zamanında tespit edip bu çekirdeği çıkartmamış olsaydık veya hasta bize birkaç ay sonra gelmiş olsaydı sağ akciğerinin altında geriye dönüşsüz bronşektazi dediğimiz hastalık oluşabilirdi ve hastada ömür boyu öksürük ve balgam çıkartma şikayeti olabilirdi.’’ diye konuştu. (DHA)

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Karabük
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