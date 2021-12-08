Geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı! Dikkat çeken sonuç

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 2022'nin amiral gemisi telefonlarının çoğunda yer alacak. Bundan artık eminiz. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1'in teknik özelliklerinden bahsetse de işlemcinin rakipleri karşısında nasıl bir performans göstereceğini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak şimdi, çipin ilk testleri ortaya çıkmış durumda.
PC Mag tarafından yayınlanan benchmark sonuçları, Snapdragon 8 Gen 1'in Geekbench 5'teki performansını ortaya koyuyor. Buna göre, Snapdragon 8 Gen 1, Geekbench 5'te tek çekirdekte 1,235 puan, çok çekirdekte ise 3,837 puan alıyor. Diğer işlemcilerin puanları ise şöyle sıralanıyor:
Bu sonuçlardan da görebileceğiniz gibi, yeni Snapdragon 8 Gen 1, tek ve çok çekirdekli performansta Snapdragon 888'e kıyasla biraz daha hızlı. Ancak Qualcomm'un vaat ettiği gibi yüzde 20'lik bir CPU iyileştirmesi söz konusu değil gibi.
CPU performans testi dikkat çekici sonuçlar verse de, GPU tarafında daha da ilginç sonuçlar var.
GFXBench 5 Aztec Ruins testinde Snapdragon 8 Gen 1'in iPhone 13 Pro Max'e göre daha iyi bir performans gösterdiği görülüyor. Diğer telefonlar ise geride kalmış.
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