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Geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı! Dikkat çeken sonuç

08.12.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1'in ilk test sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlar, Snapdragon 8 Gen 1'in Snapdragon 888 ve Apple A15 Bionic karşısında nasıl performans gösterdiğini bizlere gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı! Dikkat çeken sonuç

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 2022'nin amiral gemisi telefonlarının çoğunda yer alacak. Bundan artık eminiz. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1'in teknik özelliklerinden bahsetse de işlemcinin rakipleri karşısında nasıl bir performans göstereceğini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak şimdi, çipin ilk testleri ortaya çıkmış durumda.

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İŞTE SNAPDRAGON 8 GEN 1'İN TEST SONUÇLARI

PC Mag tarafından yayınlanan benchmark sonuçları, Snapdragon 8 Gen 1'in Geekbench 5'teki performansını ortaya koyuyor. Buna göre, Snapdragon 8 Gen 1, Geekbench 5'te tek çekirdekte 1,235 puan, çok çekirdekte ise 3,837 puan alıyor. Diğer işlemcilerin puanları ise şöyle sıralanıyor:

  • Snapdragon 888 - 1,100 puan (tek çekirdekte) / 3,500 puan (çok çekirdekte)
  • Apple A15 Bionic - 1,730 puan (tek çekirdekte) / 4,700 puan (çok çekirdekte)
  • Apple A14 Bionic - 1,600 puan (tek çekirdekte) / 4,300 puan (çok çekirdekte)
  • Apple A13 Bionic - 1,330 puan (tek çekirdekte) / 3,440 puan (çok çekirdekte)
  • Google Tensor - 1,040 puan (tek çekirdekte) / 2,830 puan (çok çekirdekte)

SNAPDRAGON 888'DEN BİRAZ DAHA HIZLI

Bu sonuçlardan da görebileceğiniz gibi, yeni Snapdragon 8 Gen 1, tek ve çok çekirdekli performansta Snapdragon 888'e kıyasla biraz daha hızlı. Ancak Qualcomm'un vaat ettiği gibi yüzde 20'lik bir CPU iyileştirmesi söz konusu değil gibi.

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GPU TARAFINDA SONUÇLAR NASIL?

CPU performans testi dikkat çekici sonuçlar verse de, GPU tarafında daha da ilginç sonuçlar var.

Snapdragon 8 Gen 1 sonuç

GFXBench 5 Aztec Ruins testinde Snapdragon 8 Gen 1'in iPhone 13 Pro Max'e göre daha iyi bir performans gösterdiği görülüyor. Diğer telefonlar ise geride kalmış.

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