Gelecek'ten ilk açıklama geldi! 'AK Parti' iddiası sosyal medyaya damgasını vurmuştu... "İktidarın kodlarını en iyi biz biliriz"

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nden 3 milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddeleri arasına girdi. 2023 seçimlerine CHP listesinden girdikten sonra istifa ederek kendi partilerine dönen Gelecek Partili milletvekilleri ile Saadet Partili milletvekilleri Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında birleşmişti.

İDDİA SONRASI GELECEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Ankara kulislerini hareketlendiren iddiada Gelecek Partili 3 milletvekilinin AK Parti'ye geçme kararı aldığı belirtilmişti. İddia sonrası Gelecek Partisi'nden çarpıcı bir açıklama geldi.

"İKTİDAR ZİHNİYETİNİN KODLARINI EN İYİ BİZ BİLİYORUZ"

Partinin Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Gelecek ve Saadet partisi TBMM’de bir grup kurdu, 20 kişiydi ama 200 kişi gibi muhalefet yapmaya başladı. Niye? Çünkü iktidar zihniyetinin kodlarını en iyi bizler biliyoruz. Ve elbette korku dağları aştı.

"BİZLER SATMAYAN VE SATIN ALINAMAYAN KİŞİLERİZ"

Lakin korkunun ecele faydası var mı? Size de soruyorum iktidarın sufle verdiği kalemşörler! Elli çeşit yalan ve provakasyonla girdiğiniz bu yol çıkmaz sokak. 1 Ekim’de TBMM’de Grubumuzu ve Grup toplantımızı izlemeye davet ediyoruz. Bizler satmayan ve satın alınamayan kişileriz."