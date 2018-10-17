Gelinliğini giyen de var, 13 yıl sonra aynı elbiseyi giyen de! İşte aynı kıyafeti giymekten çekinmeyen ünlüler

PADMA LAKSHMİ
Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi, 2018 Emmy Ödülleri töreninde, J. Mendel tarafından tasarlanan bu kırmızı elbise içinde oldukça çarpıcı görünüyordu. Ancak, bazı kişilere bu görüntü tanıdık geldi. Çünkü Padma, 2017 yılında Vogue India Yılın Kadın Ödülü'nde bu elbiseyi giymişti. Aktris, aynı kıyafeti tekrar giymesinin nedeni olarak; elbise için harcanan emeği gösterdi ve bu elbise tekrar tekrar giyilmeyi hak ediyor dedi.
NAOMİ CAMPBELL
İlk kez 1998 yılında giydiği bu elbiseyi, 2015 yılında Fragrance Foundation Ödülleri'nde tekrar giyen manken Naomi Campbell, Versace imzalı elbisede hala kusursuz görünmeyi başarabilmiş.
HELEN MİRREN
Helen Mirren, çiçek desenli Dolce & Gabbana elbisesini 2013-2015 yılları arasında sık sık giydi. Ancak Helen, hırkaları, aksesuarları ve ayakkabılarıyla farklı görünmeyi başardı.
HELENA BONHAM CARTER
Helena Bonham Carter her zaman kendine özgü bir üslup anlayışına sahip ve giysilerini içinden geldiği gibi seçiyor. 2010 yılınında Alice in Wonderland filminin galasında giydiği kırmızı elbiseyi daha sonra Londra BAFTA Ödülleri'nde ve başka bir ödül töreninde giydi.
SUSAN SARANDON
Susan Sarandon, Toronto Uluslararası Film Festivali'nin ikinci gününde, Robin Hood'un filmi The Last of Robin Hood'un galasında görüntülendi. Oyuncu 2 yıl arayla Broadway'ın en meşhur oyunlarından Hamilton'da aynı kıyafeti giydi.
TIFFANY HADDISH
Alexander McQueen imzalı elbiseyi 2017 yılında 3 kez giyen Tiffany Haddish
SOPHIA LOREN
İtalyan aktris Sophia Loren, 67. Altın Küre Ödülleri'nde şeffaf kollu bu zarif siyah elbiseyi giydi. Loren, aynı kıyafeti İtalya'nın birleşmesinin 150. yıldönümünde giymişti.
KEIRA KNIGHTLEY
2013 yılında evlenen Keira Knightley Chanel marka beyaz tül bir elbise giydi. Knightley, en sevdiği kıyafetini daha sonra bir yardım gecesinde giydi.
KIRSTEN DUNST
Kirsten Dunst Christian Lacroix tarafından tasarlanan bu elbiseyi ilk olarak 2004 yılında giydi. Dunst, aynı elbiseyi tam 13 yıl sonra tekrar giydi.
ANNA WINTOUR
Vogue Dergisi'nin Baş Editörü Anna Wintour birkaç arayla aynı elbise içinde.
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