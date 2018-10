Gelinliğini giyen de var, 13 yıl sonra aynı elbiseyi giyen de! İşte aynı kıyafeti giymekten çekinmeyen ünlüler

Helena Bonham Carter her zaman kendine özgü bir üslup anlayışına sahip ve giysilerini içinden geldiği gibi seçiyor. 2010 yılınında Alice in Wonderland filminin galasında giydiği kırmızı elbiseyi daha sonra Londra BAFTA Ödülleri'nde ve başka bir ödül töreninde giydi.

SUSAN SARANDON

Susan Sarandon, Toronto Uluslararası Film Festivali'nin ikinci gününde, Robin Hood'un filmi The Last of Robin Hood'un galasında görüntülendi. Oyuncu 2 yıl arayla Broadway'ın en meşhur oyunlarından Hamilton'da aynı kıyafeti giydi.

TIFFANY HADDISH

Alexander McQueen imzalı elbiseyi 2017 yılında 3 kez giyen Tiffany Haddish

SOPHIA LOREN

İtalyan aktris Sophia Loren, 67. Altın Küre Ödülleri'nde şeffaf kollu bu zarif siyah elbiseyi giydi. Loren, aynı kıyafeti İtalya'nın birleşmesinin 150. yıldönümünde giymişti.

KEIRA KNIGHTLEY

2013 yılında evlenen Keira Knightley Chanel marka beyaz tül bir elbise giydi. Knightley, en sevdiği kıyafetini daha sonra bir yardım gecesinde giydi.

KIRSTEN DUNST

Kirsten Dunst Christian Lacroix tarafından tasarlanan bu elbiseyi ilk olarak 2004 yılında giydi. Dunst, aynı elbiseyi tam 13 yıl sonra tekrar giydi.

ANNA WINTOUR

Vogue Dergisi'nin Baş Editörü Anna Wintour birkaç arayla aynı elbise içinde.