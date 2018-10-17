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Gelinliğini giyen de var, 13 yıl sonra aynı elbiseyi giyen de! İşte aynı kıyafeti giymekten çekinmeyen ünlüler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Ünlülerin kamu baskısı altında oldukları bir gerçek. İki kez aynı kıyafeti giyen ünlüler sanki kötü bir şey yapmış gibi bir izlenime sahip oluyorlar. Ancak bu kuralı göz ardı eden, birkaç kez aynı kıyafeti giyen ünlüler de var. Ünlü de olsa, içinde rahat edilen ve taşımaktan hoşlanılan bir kıyafeti tekrar giymek 'utanç' konusu olmamalı. İşte aynı kıyafeti tekrar giyen ünlüler...

Gelinliğini giyen de var, 13 yıl sonra aynı elbiseyi giyen de! İşte aynı kıyafeti giymekten çekinmeyen ünlüler

PADMA LAKSHMİ

1

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi, 2018 Emmy Ödülleri töreninde, J. Mendel tarafından tasarlanan bu kırmızı elbise içinde oldukça çarpıcı görünüyordu. Ancak, bazı kişilere bu görüntü tanıdık geldi. Çünkü Padma, 2017 yılında Vogue India Yılın Kadın Ödülü'nde bu elbiseyi giymişti. Aktris, aynı kıyafeti tekrar giymesinin nedeni olarak; elbise için harcanan emeği gösterdi ve bu elbise tekrar tekrar giyilmeyi hak ediyor dedi.

NAOMİ CAMPBELL

2

İlk kez 1998 yılında giydiği bu elbiseyi, 2015 yılında Fragrance Foundation Ödülleri'nde tekrar giyen manken Naomi Campbell, Versace imzalı elbisede hala kusursuz görünmeyi başarabilmiş.

HELEN MİRREN

3

Helen Mirren, çiçek desenli Dolce & Gabbana elbisesini 2013-2015 yılları arasında sık sık giydi. Ancak Helen, hırkaları, aksesuarları ve ayakkabılarıyla farklı görünmeyi başardı.

HELENA BONHAM CARTER

4

Helena Bonham Carter her zaman kendine özgü bir üslup anlayışına sahip ve giysilerini içinden geldiği gibi seçiyor. 2010 yılınında Alice in Wonderland filminin galasında giydiği kırmızı elbiseyi daha sonra Londra BAFTA Ödülleri'nde ve başka bir ödül töreninde giydi.

SUSAN SARANDON

5

Susan Sarandon, Toronto Uluslararası Film Festivali'nin ikinci gününde, Robin Hood'un filmi The Last of Robin Hood'un galasında görüntülendi. Oyuncu 2 yıl arayla Broadway'ın en meşhur oyunlarından Hamilton'da aynı kıyafeti giydi.

TIFFANY HADDISH

6

Alexander McQueen imzalı elbiseyi 2017 yılında 3 kez giyen Tiffany Haddish

SOPHIA LOREN

7

İtalyan aktris Sophia Loren, 67. Altın Küre Ödülleri'nde şeffaf kollu bu zarif siyah elbiseyi giydi. Loren, aynı kıyafeti İtalya'nın birleşmesinin 150. yıldönümünde giymişti.

KEIRA KNIGHTLEY

8

2013 yılında evlenen Keira Knightley Chanel marka beyaz tül bir elbise giydi. Knightley, en sevdiği kıyafetini daha sonra bir yardım gecesinde giydi.

KIRSTEN DUNST

9

Kirsten Dunst Christian Lacroix tarafından tasarlanan bu elbiseyi ilk olarak 2004 yılında giydi. Dunst, aynı elbiseyi tam 13 yıl sonra tekrar giydi.

ANNA WINTOUR

10

Vogue Dergisi'nin Baş Editörü Anna Wintour birkaç arayla aynı elbise içinde.

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