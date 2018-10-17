Gelinliğini giyen de var, 13 yıl sonra aynı elbiseyi giyen de! İşte aynı kıyafeti giymekten çekinmeyen ünlüler

PADMA LAKSHMİ

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi, 2018 Emmy Ödülleri töreninde, J. Mendel tarafından tasarlanan bu kırmızı elbise içinde oldukça çarpıcı görünüyordu. Ancak, bazı kişilere bu görüntü tanıdık geldi. Çünkü Padma, 2017 yılında Vogue India Yılın Kadın Ödülü'nde bu elbiseyi giymişti. Aktris, aynı kıyafeti tekrar giymesinin nedeni olarak; elbise için harcanan emeği gösterdi ve bu elbise tekrar tekrar giyilmeyi hak ediyor dedi.

NAOMİ CAMPBELL

İlk kez 1998 yılında giydiği bu elbiseyi, 2015 yılında Fragrance Foundation Ödülleri'nde tekrar giyen manken Naomi Campbell, Versace imzalı elbisede hala kusursuz görünmeyi başarabilmiş.

HELEN MİRREN

Helen Mirren, çiçek desenli Dolce & Gabbana elbisesini 2013-2015 yılları arasında sık sık giydi. Ancak Helen, hırkaları, aksesuarları ve ayakkabılarıyla farklı görünmeyi başardı.

HELENA BONHAM CARTER

Helena Bonham Carter her zaman kendine özgü bir üslup anlayışına sahip ve giysilerini içinden geldiği gibi seçiyor. 2010 yılınında Alice in Wonderland filminin galasında giydiği kırmızı elbiseyi daha sonra Londra BAFTA Ödülleri'nde ve başka bir ödül töreninde giydi.