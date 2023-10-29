HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Genç kalmak için mucize yöntem! Senelere meydan okuyorlar, her gün bunu yapan yaşlanmıyor

Genç kalmak için mucize yöntem! Senelere meydan okuyorlar, her gün bunu yapan yaşlanmıyor

29.10.2023 10:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes yıllara meydan okuyup her yaşta genç kalmayı arzuluyor. Uzmanlara göre; kolajen takviyesi, egzersiz, sağlıklı beslenme ve stressiz bir yaşam bunun için oldukça önemli. İşte, uzmanların üzerinde durduğu yıllara meydan okumanızı sağlayacak besinler...

Genç kalmak için mucize yöntem! Senelere meydan okuyorlar, her gün bunu yapan yaşlanmıyor

Zamanı dondurmak mümkün değil. Ama uzmanlar yıllara direnmenin formülünü açıkladı. Biyolojik yaşa karşın genç görünmenin mümkün olduğunu belirten uzmanlar, her yaşta genç kalmayı hedefleyenler için cilt dostu besinleri sıraladı.

y1

CİLTTEKİ SARKMALARIN ÖNÜNE GEÇİN!

Antioksidan gıdalar tüketen insanların, erken yaşlanmanın önüne geçebileceğini ifade eden uzmanlar kemik suyu tüketiminin önemine de değindi. Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu cilt sağlığını korur, onarır. Kırışıklığın ve ciltteki sarkmanın önüne geçer.

y2

ZAMANLA POZİTİF ETKİLERİNİ GÖRECEKSİNİZ!

A, C ve K vitamini yönünden zengin olan kivi kolajen desteği sağlayan meyvelerdendir. Uzmanlara göre; her gün 1 adet kivi tüketen kişiler zamanla pozitif etkilerini görmeye başlar.

y3

YAŞA BAĞLI SORUNLARI ÖNLEMEYİ SAĞLAR!

Yüksek antioksidan özelliğiyle öne çıkan yaban mersini yaşa bağlı sorunları önlemede yararlıdır. Yaban mersini, kalp sağlığı, sinir sistemi bozukluğu beyin ve gözlere ilişkin rahatsızlıkların önüne geçmede etkilidir.

y4

SERBEST RADİKALLERİN NEDEN OLDUĞU HASARLARDAN KORUYOR!

Yer fıstığı cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklar ile savaşır. Antioksidan açısından zengindir ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur.

y5

DİNÇ BİR GÖRÜNÜM İÇİN MUTLAKA KULLANIN!

Cilt bakımında sıkça kullanılan zeytinyağı kırışıklıklar ile ince çizgiler için birebirdir. Daha sıkı ve canlı bir görünüm için zeytinyağını cilt bakım kremlerine ekleyerek de dinç bir görün sağlayabilirsiniz.

y6

CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER

Kırmızı biber içeriğindeki C vitamini sayesinde cilt hücrelerinin kısa sürede onarılmasını sağlar.

y7

SARKMA VE KIRIŞIKLIKLARIN ÖNÜNE GEÇER!

Antik çağlardan beri insanların hastalıkları iyileştirmek için kullandıkları propolis de cilde kolajen desteği sağlar. Propolis, cildin elastik yapısını korur, sarkmayı ve kırışıklıkları önler.

q1

BUNLARA MUTLAKA DİKKAT EDİN!

Uzmanlar, yaşlanmanın önüne geçmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekip günlük rutininize eklemenin gereken davranışları açıkladı.

İşte daha genç bir görün için yapmanız gerekenler:

Bol su tüketin,

j1

Yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Bu bitkiler yüksek miktarda C vitamini içermeleri nedeniyle cilde esneklik ve destek sağlarlar. Bu nedenle her gün iki öğüne yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata eklemekte fayda var.

h1

Günde 2-3 porsiyon koyu renkli meyve tüketimi faydalıdır. Antioksidan içeriği yüksek meyveler cildin ışıldamasına katkı sağlar. Miktarına dikkat edip aşırıya kaçmamak önemlidir.

85

Cildin yenilenmesine ve nemli kalmasını sağlayacağı için her gün 1 avuç kadar badem, ceviz veya fındık tüketin.

10

Her gün en az 1 öğünde sebze yemeği tüketin,

25

Haftada 2 kez balık yiyin.

ba

Şeker ve şekerli gıdan tüketmekten kaçının,

500,

Gerektiğinden fazla protein tüketmeyin.

protein

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl paylaşımıCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Bu da 100. yıl tıraşı! Sosyal medyada paylaştıBu da 100. yıl tıraşı! Sosyal medyada paylaştı
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme sağlıklı beslenme listesi sağlıklı beslenme programı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.