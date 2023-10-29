Genç kalmak için mucize yöntem! Senelere meydan okuyorlar, her gün bunu yapan yaşlanmıyor

Zamanı dondurmak mümkün değil. Ama uzmanlar yıllara direnmenin formülünü açıkladı. Biyolojik yaşa karşın genç görünmenin mümkün olduğunu belirten uzmanlar, her yaşta genç kalmayı hedefleyenler için cilt dostu besinleri sıraladı.
Antioksidan gıdalar tüketen insanların, erken yaşlanmanın önüne geçebileceğini ifade eden uzmanlar kemik suyu tüketiminin önemine de değindi. Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu cilt sağlığını korur, onarır. Kırışıklığın ve ciltteki sarkmanın önüne geçer.
A, C ve K vitamini yönünden zengin olan kivi kolajen desteği sağlayan meyvelerdendir. Uzmanlara göre; her gün 1 adet kivi tüketen kişiler zamanla pozitif etkilerini görmeye başlar.
Yüksek antioksidan özelliğiyle öne çıkan yaban mersini yaşa bağlı sorunları önlemede yararlıdır. Yaban mersini, kalp sağlığı, sinir sistemi bozukluğu beyin ve gözlere ilişkin rahatsızlıkların önüne geçmede etkilidir.
Yer fıstığı cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklar ile savaşır. Antioksidan açısından zengindir ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur.
Cilt bakımında sıkça kullanılan zeytinyağı kırışıklıklar ile ince çizgiler için birebirdir. Daha sıkı ve canlı bir görünüm için zeytinyağını cilt bakım kremlerine ekleyerek de dinç bir görün sağlayabilirsiniz.
Kırmızı biber içeriğindeki C vitamini sayesinde cilt hücrelerinin kısa sürede onarılmasını sağlar.
Antik çağlardan beri insanların hastalıkları iyileştirmek için kullandıkları propolis de cilde kolajen desteği sağlar. Propolis, cildin elastik yapısını korur, sarkmayı ve kırışıklıkları önler.
Uzmanlar, yaşlanmanın önüne geçmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekip günlük rutininize eklemenin gereken davranışları açıkladı.
İşte daha genç bir görün için yapmanız gerekenler:
Bol su tüketin,
Yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Bu bitkiler yüksek miktarda C vitamini içermeleri nedeniyle cilde esneklik ve destek sağlarlar. Bu nedenle her gün iki öğüne yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata eklemekte fayda var.
Günde 2-3 porsiyon koyu renkli meyve tüketimi faydalıdır. Antioksidan içeriği yüksek meyveler cildin ışıldamasına katkı sağlar. Miktarına dikkat edip aşırıya kaçmamak önemlidir.
Cildin yenilenmesine ve nemli kalmasını sağlayacağı için her gün 1 avuç kadar badem, ceviz veya fındık tüketin.
Her gün en az 1 öğünde sebze yemeği tüketin,
Haftada 2 kez balık yiyin.
Şeker ve şekerli gıdan tüketmekten kaçının,
Gerektiğinden fazla protein tüketmeyin.