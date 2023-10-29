Genç kalmak için mucize yöntem! Senelere meydan okuyorlar, her gün bunu yapan yaşlanmıyor

Zamanı dondurmak mümkün değil. Ama uzmanlar yıllara direnmenin formülünü açıkladı. Biyolojik yaşa karşın genç görünmenin mümkün olduğunu belirten uzmanlar, her yaşta genç kalmayı hedefleyenler için cilt dostu besinleri sıraladı.

CİLTTEKİ SARKMALARIN ÖNÜNE GEÇİN!

Antioksidan gıdalar tüketen insanların, erken yaşlanmanın önüne geçebileceğini ifade eden uzmanlar kemik suyu tüketiminin önemine de değindi. Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu cilt sağlığını korur, onarır. Kırışıklığın ve ciltteki sarkmanın önüne geçer.

ZAMANLA POZİTİF ETKİLERİNİ GÖRECEKSİNİZ!

A, C ve K vitamini yönünden zengin olan kivi kolajen desteği sağlayan meyvelerdendir. Uzmanlara göre; her gün 1 adet kivi tüketen kişiler zamanla pozitif etkilerini görmeye başlar.

YAŞA BAĞLI SORUNLARI ÖNLEMEYİ SAĞLAR!

Yüksek antioksidan özelliğiyle öne çıkan yaban mersini yaşa bağlı sorunları önlemede yararlıdır. Yaban mersini, kalp sağlığı, sinir sistemi bozukluğu beyin ve gözlere ilişkin rahatsızlıkların önüne geçmede etkilidir.

SERBEST RADİKALLERİN NEDEN OLDUĞU HASARLARDAN KORUYOR!

Yer fıstığı cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklar ile savaşır. Antioksidan açısından zengindir ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur.

DİNÇ BİR GÖRÜNÜM İÇİN MUTLAKA KULLANIN!

Cilt bakımında sıkça kullanılan zeytinyağı kırışıklıklar ile ince çizgiler için birebirdir. Daha sıkı ve canlı bir görünüm için zeytinyağını cilt bakım kremlerine ekleyerek de dinç bir görün sağlayabilirsiniz.

CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER

Kırmızı biber içeriğindeki C vitamini sayesinde cilt hücrelerinin kısa sürede onarılmasını sağlar.

SARKMA VE KIRIŞIKLIKLARIN ÖNÜNE GEÇER!

Antik çağlardan beri insanların hastalıkları iyileştirmek için kullandıkları propolis de cilde kolajen desteği sağlar. Propolis, cildin elastik yapısını korur, sarkmayı ve kırışıklıkları önler.

BUNLARA MUTLAKA DİKKAT EDİN!

Uzmanlar, yaşlanmanın önüne geçmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekip günlük rutininize eklemenin gereken davranışları açıkladı.

İşte daha genç bir görün için yapmanız gerekenler:

Bol su tüketin,

Yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Bu bitkiler yüksek miktarda C vitamini içermeleri nedeniyle cilde esneklik ve destek sağlarlar. Bu nedenle her gün iki öğüne yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata eklemekte fayda var.

Günde 2-3 porsiyon koyu renkli meyve tüketimi faydalıdır. Antioksidan içeriği yüksek meyveler cildin ışıldamasına katkı sağlar. Miktarına dikkat edip aşırıya kaçmamak önemlidir.

Cildin yenilenmesine ve nemli kalmasını sağlayacağı için her gün 1 avuç kadar badem, ceviz veya fındık tüketin.

Her gün en az 1 öğünde sebze yemeği tüketin,

Haftada 2 kez balık yiyin.

Şeker ve şekerli gıdan tüketmekten kaçının,

Gerektiğinden fazla protein tüketmeyin.







