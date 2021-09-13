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  4. Genç kız otel odasında ölü bulunmuştu! Sedanur Şen soruşturmasında yeni gelişme

Genç kız otel odasında ölü bulunmuştu! Sedanur Şen soruşturmasında yeni gelişme

13.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe’de kaldığı rezidansta ölü bulunan Sedanur Şen'in (24) yanında bulunan şüpheli Serdar Yazıcı’nın ‘kuvvetli suç şüphesine’ rağmen adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Mahkeme, "Atılı bulunan suçun niteliği her ne kadar kuvvetli suç şüphesi mevcut ise de, bunun tutuklama kararı verilebilmesi için yeterli olmaması, şüphelinin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, iş sahibi olması" gerekçeleriyle tutuklama kararı vermedi. Savcılık mahkemenin kararına itiraz etti.

Genç kız otel odasında ölü bulunmuştu! Sedanur Şen soruşturmasında yeni gelişme

Turizm ve otelcilik mezunu 24 yaşındaki Sedanur Şen’in 9 Eylül’de Maltepe’de bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada mahkeme, savcılığın tutuklama talebine rağmen, "kuvvetli suç şüphesi olduğu" tespiti yaparak adli kontrol kararı verdi. Mahkeme kararında şüphelinin "uzun süredir aynı adreste oturduğunu, sabit ikametgahı, iş sahibi olduğunu, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını, kaçacağına ve delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bilgi, belge ve iddianın bulunmaması" gerekçe gösterdi.

"SIVI UYUŞTURUCU ALDIK BİRER BARDAK İÇTİK"

Şüpheli Serdar Yazıcı’nın mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. Şüpheli Serdar Yazıcı, 10 gün önce tanıştıklarını, otel odasını Sedanur Şen’in tuttuğunu ve burada birlikte uyuşturucu aldıklarını ileri sürdü. Cinsel ilişkiye girdikten sonra Sedanur Şen’in annesinin araması nedeniyle otelden ayrıldıklarını söyleyen Şüpheli Serdar Yazıcı, daha sonra mesaj göndererek kendisini almasını istediğini anlattı. Genç kadını önce Beşiktaş’a bıraktığını daha sonra birlikte Taksim’e gittiklerini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, Sedanur’un Taksim’den sıvı uyuşturucu aldığını, sonra birlikte otele döndüklerini, birer bardak içtiklerini ileri sürdü.

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"TÜM UYUŞTURUCULARI SİLAH VE PARA ÇANTASINA KOYDUM"

Şüpheli Serdar Yazıcı, uyuyakaldıklarını, sabah kapının çalmasıyla uyandığını, Sedanur’un morardığını gördüğünü, o esnada heyecanla odada bulunan tüm uyuşturucu maddeleri, silah ve paranın olduğu çantanın içine koyduğunu ileri sürdü. Daha sonra otel görevlilerine ambulans çağırmaları için haber verdiğini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK" SUÇLAMASI YAPILDI

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli Serdar Yazıcı hakkında yurtdışı çıkış yasağı, pazartesi ve Cuma günleri 08.00-24.00 saatlerinde karakolda imza atması tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Şüpheli Serdar Yazıcı adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Soruşturmayı yürüten Savcı Fatmagül Yörük, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.

DHA

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Maltepe
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